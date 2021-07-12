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陳時中：1至10類不再增接種對象 BNT優先給學生

中央社 / 台北12日電
輝瑞BNT疫苗是目前唯一可施打在12歲以上學童的疫苗，指揮中心會考量將輝瑞BNT疫苗先給12到18歲的學生施打。圖／聯合報系資料照片
輝瑞BNT疫苗是目前唯一可施打在12歲以上學童的疫苗，指揮中心會考量將輝瑞BNT疫苗先給12到18歲的學生施打。圖／聯合報系資料照片

COVID-19疫苗陸續到貨，指揮中心指揮官陳時中今天公布，擬盡速開放50歲以下民眾登記接種意願，未來以1至10類不再新增接種對象為原則，快速往年輕世代開放施打，BNT疫苗將優先保留給學生使用。

目前國內已到貨的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗中，AZ疫苗約有372萬劑、莫德納疫苗共330萬劑。中央流行疫情指揮中心最新統計，截至11日國內AZ疫苗接種199萬8872人次，莫德納疫苗接種156萬6968人次。換句話說，國內AZ疫苗約剩172萬劑、莫德納疫苗約剩173萬劑，未來可供民眾接種。

中央制定的COVID-19疫苗公費接種對象共10大類，但仍有不少職業別及族群呼籲納入10大類可接種對象，如接送身心障礙者的復康巴士司機。不過陳時中今天下午記者會中表示，現階段希望以1至10類不再新增接種對象為原則。

指揮中心預計最快16日可開放第9、10類接種對象，即使不將某職業別或族群新增入現有的1至10類接種對象名單，但只要盡速開放50歲以下民眾登記意願、開放接種，這些職業的年輕世代也可因年齡符合接種條件，如期施打。

但陳時中強調，若申請納入10大類接種對象族群確實符合原來類別，屬於「掛一漏萬」類型，仍可特例開放增設為1至10類COVID-19疫苗公費接種對象。

另外，台積電、鴻海暨永齡基金會共捐贈1000萬劑BNT疫苗，該疫苗是唯一12歲以上可打的COVID-19疫苗，陳時中強調，BNT疫苗將優先保留給學生使用。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天臨時會議也拋出該議題，為開放學生接種做準備。

行政院發言人羅秉成今天上午在「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會中提及，除已簽訂的505萬劑莫德納疫苗，今年將再採購一定數量莫德納疫苗，明年、後年預計至少各加購1500萬劑次世代莫德納疫苗。

陳時中說，今年將再採購一定數量莫德納疫苗當然是事實，但程序還沒完成，還在討論中，無法透露採購規劃數量；次世代莫德納疫苗採購一直在準備，持續與各大廠詢問、討論，有結果會跟大家報告。

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