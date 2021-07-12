疫苗剩餘過高？ 台東縣府：配送時間點致數據誤差
民視新聞報導台東縣所獲配疫苗剩餘量過高，台東縣政府澄清表示，配送疫苗時間點所導致的數據誤差，與實際施打狀況不符，希望不要引用不對的數據而抹煞醫護人員的努力。
台東縣政府今天回應指出，新聞引用的數據僅統計到7月9日，但全國各縣市施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及疫苗撥補的時間點不一，報導使用同一個截止時間點來計算各縣市的施打數據，與台東實際施打狀況不符。
縣府表示，況且台東仍有5000劑疫苗屬於中央所控第7類的專案疫苗，也非縣政府所能控管的，因此統計剩餘數量有落差。
台東縣長饒慶鈴表示，配合中央的疫苗配發政策，撥補到地方後，採用網路或1999、各鄉鎮市衛生所電話預約雙軌制，尊重施打者的時間，更重要的是也珍惜醫護人員的時間，因此僅在預約時間內施打，並非天天施打。
饒慶鈴說，若以時間點計算，在6月中全國第一次開放長者施打AZ疫苗，當時台東縣在2天內就將8000劑完全施打完畢，為全國第一個施打完畢的縣市，剩餘量全國最低。
饒慶鈴表示，截至目前為止，台東AZ疫苗施打率已突破100%、莫德納6月的疫苗加上7月第一批8400劑也已100%施打完畢，這是衛政單位及醫院所有人員共同努力達成的。
針對中央疾病管制署統計至7月9日的數據，仍有剩餘2萬7000劑，台東縣衛生局說明，其中2萬2000多劑的部分，為莫德納疫苗第二批約1萬劑，已100%預約完畢，將在10到14日完成施打。
另外，9日臨時撥補的1萬2740劑疫苗已在今天開放預約，預計15日開打。剩餘的5000多劑，為中央控管的第7類的專案施打量，但這部分造冊、通知以及疫苗的撥補皆由中央政府直接撥送疫苗，各單位仍與醫院接洽中，台東縣府會盡力讓每一名願意且符合施打資格的民眾都能打到疫苗。
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