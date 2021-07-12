全台疫苗涵蓋率近15% 接種後死亡數未高過背景值

指揮中心統計，截至11日全台逾356.5萬人次接種新冠肺炎疫苗，疫苗人口涵蓋率近15%。根據全國藥物不良反應通報中心分析，接種疫苗後死亡數都未高於背景預期值。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種持續推進，中央流行疫情指揮中心統計，10至11日全台有18萬2776人次接種，以莫德納疫苗為多，累計至目前已有356萬5840人次接種，疫苗接種人口涵蓋率約14.87%。

指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，為便於國際間比較，將來採用疫苗接種劑次跟人口比較，如其他國家公布疫苗涵蓋率超過100%，就非人口涵蓋率，而是施打的劑次與人口比較，未來指揮中心也會一併公布。

此外，指揮中心發言人莊人祥說明，9至11日新增125件疫苗接種後不良事件通報，其中24例為接種後死亡，分別為17例接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗，7例接種莫德納疫苗，發生在75歲以上長者居多。

莊人祥表示，全國藥物不良反應通報中心以衛福部疾管署提供、截至7日的單日接種劑數，並根據資料計算分析，結果發現無論是AZ或莫德納疫苗，各年齡層與性別的接種後死亡數，都未高於預期死亡數，即所謂的背景預期值。

陳時中提到，之後會請專家針對疫苗接種後死亡事件分析，但他一再提醒，各種疫苗的確效或接種後的不良事件與死亡，若非同一平台所做，很難平行比較，相關研究報告也會提醒，疫情嚴重度、變種病毒等都可能影響，表面數字無法直接評判。

媒體提問，台北市與新北市的疫苗施打率降低，雙北指出剩餘疫苗部分是中央機關寄放。對此陳時中回應，明天會將各縣市疫苗分配量與中央機關寄放疫苗量公布更清楚，避免誤會，但他表示，太細緻的差異比較沒意義，但若差很多，就有檢討空間。

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