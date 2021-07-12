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新北遭質疑疫苗打太慢 侯友宜：求好求穩不求快
新北市疫苗剩餘數為全台最多，遭質疑打得太慢。新北市長侯友宜表示，第一波施打長者都在65歲以上，新北的策略是「求好、求穩、不求快」，所以在預約至安排等順序都是盡量安排到好，讓長輩都能安心施打。
侯友宜說，新北市在施打疫苗時，都是希望讓長者安心施打，這幾天在就在施打67歲以上長者，另外讓65歲以上長者預約，就是希望一步一步來，讓長者安心接種疫苗。
侯友宜指出，之前75歲施打時，有些報導影響了長者施打率，他們在接種過程也做了很多說明，最重要的是現在開放施打莫德納，有很多長者回來施打，他歡迎之前所有沒接種疫苗的長者再回來預約、登記，獲得保護力，新北在這4天都會持續施打疫苗，保護所有市民。
另外，有人質疑為何新北要在五股設置大型接種站，而不是在其他人潮更稠密的地區設置。新北市衛生局長陳潤秋回應，人口較多的地方除了接種站之外，還有醫療院所、診所，所以才沒有設置大型接種站。
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