BNT保留給鴻海、台積電員工？陳時中：沒談到

台積電、鴻海暨永齡基金會今天宣布，將各捐贈500萬劑BNT疫苗，對於其中是否保留額度給自家員工，指揮中心指揮官陳時中表示，合約內沒談到，但這不是不能談的事。

台積電、鴻海暨永齡基金會今天宣布，各完成500萬劑BNT新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗採購，並捐贈予行政院衛福部疾管署作為防疫使用，預計最快9月底後可依序送抵台灣。

今天中央流行疫情指揮中心記者會中有媒體問及，這次採購BNT疫苗沒受到中國阻撓，購買順利是否要感謝中國，陳時中不願正面回應，僅說感謝所有參與BNT疫苗採購的團體跟個人，致上誠摯謝意，「這是重要的是健康議題，大家一起努力。」

至於外界關注的BNT疫苗瓶身是否有「復必泰」標籤，陳時中僅說，因為BNT疫苗還沒到貨，所以沒看到，也不知道是否有「復必泰」字樣。陳時中也透露，BNT疫苗抵台時，因為這是意義非常大的事情，所以有意願接機，但也要視到到貨時自身行程而定。

台積電與鴻海/永齡基金會完成採購BNT疫苗，前立委黃國昌今天在臉書（Facebook）貼文，去年東洋採購的價格，每劑約為32美元，破局之後，後續介入接手的開價飆升為每劑超過40美元，在立法院遭到質疑後，衛福部反駁「眼睛從沒看過31、32美元這種價格」，現在台積電與鴻海的採購價格，就是每劑32美元左右。

對此，陳時中解釋，「以前的眼睛沒辦法看到現在的結果」，疫苗市場千變萬化，不同時間及購買量，各有不同價格，未來可能有不同價格，國際購買疫苗或藥品都列入保密事項，很難在一個平台上直接比較價格。

針對鴻海、台積電採購的BNT疫苗是否保留給員工施打，陳時中今天下午記者會中表示，保留給員工施打當然不是不能夠談的事，只是目前沒有這樣的條文。

他說，合約內容中沒談到保留問題，相信兩大公司都是站在貢獻社會的角度做出捐贈。

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