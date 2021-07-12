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宜縣疫苗接種率全國排第5 明起開放65-68歲預約施打

聯合報 / 記者戴永華／即時報導
宜蘭縣的疫苗接種率在全國排第5，明天起開放65到68歲預約施打疫苗。 圖/縣府提供
宜蘭縣的疫苗接種率在全國排第5，明天起開放65到68歲預約施打疫苗。 圖/縣府提供

宜蘭今天無新增個案，縣長林姿妙表示，依據中央統計截至7月11日，宜蘭縣疫苗接種率在全國排行第五，完成接種率為70.07%；另外明天起開放65至68歲民眾預約接種，請符合資格者儘速進行施打。

根據中央提供各縣市COVID-19疫苗接種情形報表，截至7月11日止，宜蘭縣75歲以上完成第1劑接種人數共計2萬503人，完成接種率為70.07%，在全國各縣市排名第五。

縣政府表示，目前縣內正在施打的年齡層為69-71歲，明天起開放65-68歲民眾透過電話或網路預約接種，7月14日開始施打。

宜蘭公布新增7家診所加入疫苗接種合約醫療院所，分別是潘仁佑診所、芳山診所、普濟診所、謝漢池診所、陳煥文診所、村却診所及心安診所。

目前全縣共有7家醫院、31家診所及12鄉鎮市衛生所，合計有50家合約醫療院所，分布於各鄉鎮市提供疫苗接種服務，請民眾於施打前先進行網路或電話預約，再依照通知時間、地點到場施打，才能得到安全又迅速的接種服務。

衛生局再次呼籲，符合第9類(18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者)及第10類(50至64歲成人)的民眾，可透過「COVID-19公費疫苗預約平台」進行施打意願登記，目前該梯次開放登記至今天下午5點為止。中央流行疫情指揮中心將依照宜蘭登記意願數，決定配發疫苗數量，請符合資格的民眾踴躍上網登錄。

這一波完成意願登記民眾若符合資格，將在7月13日起陸續收到簡訊通知，請於7月13日至7月15日備妥健保卡上網登記預約施打的時間及地點，最快可在7月16日接種。

衛生局也提醒，未來三週施打的都是AZ疫苗，原先登錄莫德納疫苗的民眾，如果想提前改接種AZ疫苗，可至疫苗預約系統修改登記條件。

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