陳時中：未來到貨多AZ疫苗 擬開放50歲以下登記意願

國內新冠肺炎疫苗陸續到貨，預計最快16日可開放9、10類接種對象，指揮中心指揮官陳時中今天公布，下一波到貨疫苗基本上以AZ疫苗為主，擬儘速開放50歲以下登記意願。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗公費對象漸增，COVID-19疫苗預約系統提前正式啟用，8日起供全國第9類及第10類對象意願登記，至12日下午5時止，希望最快能夠在16日開始接種，未來3週都是接種AZ疫苗。

中央安排未來3週只打AZ疫苗，可能與AZ疫苗效期短有關，對此，陳時中今天下午記者會解釋，規劃未來先接種AZ疫苗，主要是因為下一波將抵台的新冠肺炎疫苗基本上以AZ疫苗為主，才會做出這樣的疫苗施打種類安排。

截至到昨天的232萬人登記意願者，但據風傳媒報導，有意施打莫德納的新冠肺炎人數，是有意施打AZ疫苗的人數2倍。外界擔憂民眾都想等莫德納疫苗，剩餘的AZ疫苗可否再增設11、12類接種對象，如開放40歲以上民眾接種。

陳時中表示，若未來新冠肺炎疫苗到貨數量足夠，就繼續往下一個年齡層開放接種，預計很快會開始進行50歲以下的年齡層民眾新冠肺炎疫苗意願登記。

至於外界關注總統蔡英文何時安排接種新冠肺炎疫苗，陳時中表示，總統施打新冠肺炎疫苗，都會由總統的醫療團隊多方考量，另外也會需要考慮總統接種的疫苗類別會被作為全民表率，一切由總統國安團隊評估。

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