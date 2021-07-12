第2劑莫德納接種間隔有變 指揮中心：調整為10~12周

指揮中心指揮官陳時中今（12）日表示，為儘速提升國人新冠疫苗第一劑涵蓋率及我國群體保護力，自即日起調整現階段莫德納疫苗的第一、二劑接種間隔，除第一類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的第二劑莫德納疫苗維持於間隔至少28天後接種外，其餘對象均調整第一劑與第二劑接種間隔10至12周，並依疫苗供貨情形滾動調整。

指揮中心指出，截至昨（11）日新冠肺炎疫苗（包含Moderna及AstraZeneca）累計接種3,565,840人次，疫苗涵蓋率約14.87%。依據國外臨床試驗資料分析顯示，莫德納疫苗完成接種第一劑14天後保護力約為81%，另依據WHO建議接種間隔最晚可至12周，指揮中心考量政策需要並參考ACIP建議，亦將莫德納疫苗接種間隔調整為10至12周，並持續視疫情狀況及疫苗供貨情形，滾動調整接種政策。

指揮中心提醒，前往接種第二劑疫苗前，請確認備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」，若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」已遺失，民眾可返回第一劑接種的醫療院所補發，再完成第二劑接種。

此外，指揮中心也呼籲民眾完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫措施，並落實勤洗手、戴口罩及保持社交距離等個人防護，以全面保護自我與家人的健康，有效降低染疫風險。

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