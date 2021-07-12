55歲嘉警小隊長疑打AZ疫苗後血栓 加護病房觀察

嘉義市警察局保安隊吳姓小隊長6月間注射AZ疫苗後，7月8日身體不適送醫，發現下半身多發性血栓，緊急手術後轉診台中榮民總醫院，10日再進行手術，今天在加護病房觀察。

吳姓小隊長家屬透過友人轉述，現年55歲吳姓小隊長沒有慢性疾病，平常有慢跑習慣，6月19日接種AZ疫苗後，即出現發燒、腳麻等症狀，當時曾就醫服藥，但症狀並未改善，醫師也未認定是施打疫苗不良反應。

吳姓小隊長7月8日身體非常不舒服，緊急送醫檢查，發現他的下半身包括腹主動脈、右腎動脈、左股和右股動脈，出現多發性血栓，經手術急救後，轉診台中榮民總醫院，10日再因血栓進行手術，術後情況仍危急，今天仍在加護病房觀察，家屬研判應是注射AZ疫苗後不良反應。

嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，吳姓小隊長施打AZ疫苗後出現身體不適，目前就醫中；有關是否通報疫苗嚴重不良事件，市府尊重醫師專業判斷；另有關疫苗受害救濟的部分，已與其家屬取得聯繫，衛生局會持續後續協助。

嘉義市警察局指出，持續針對吳姓小隊長治療狀況予以關心慰問，並與家屬保持聯繫，隨時提供協助。

吳姓小隊長家屬提醒注射AZ疫苗的民眾，一定要持續注意身體狀況，若持續有不適狀況，須儘快就醫，千萬不要因疫情而不去醫院進一步檢查。

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