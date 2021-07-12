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影／買BNT疫苗被吃豆腐？江啟臣反批政府說風涼話

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
針對上海復星醫藥公告，已與與台積電、鴻海、永齡基金會簽疫苗購買契約，公告內容出現「台灣地區」疾病管制機構等字眼，被指吃台灣豆腐，國民黨主席江啟臣（中）今天回應，痛批人民站出來幫忙買疫苗，政府還說風涼話。記者胡經周／攝影
針對上海復星醫藥公告，已與與台積電、鴻海、永齡基金會簽疫苗購買契約，公告內容出現「台灣地區」疾病管制機構等字眼，被指吃台灣豆腐，國民黨主席江啟臣（中）今天回應，痛批人民站出來幫忙買疫苗，政府還說風涼話。記者胡經周／攝影

針對上海復星醫藥公告，已與與台積電、鴻海、永齡基金會簽疫苗購買契約，公告內容出現「台灣地區」疾病管制機構等字眼，被指吃台灣豆腐，國民黨主席江啟臣今天回應，痛批人民站出來幫忙買疫苗，政府還說風涼話。

江啟臣說，據他暸解，整個採購過程已希望將政治敏感度降到最低，回歸到單純的商業買賣，不管如何，能夠買到疫苗才是關鍵，跟政府其他疫苗採購比較起來，這個疫苗的採購相對公開透明。並反問政府要不要也公開採購合約內容，說明340億怎麼花的，政府自主疫苗採購比國際捐贈的慢太多，如今人民站出來幫忙，還說風涼話。

新冠疫苗

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