台積電鴻海BNT疫苗案 路透：首批最早9月到貨

台積電與鴻海與上海復星醫藥子公司復星實業達成協議，將引進1000萬劑美國輝瑞/德國BNT的COVID-19疫苗來台接種。路透社引述消息來源表示，首批預料最早9月到貨。

上海復星醫藥昨晚公告，子公司復星實業與台積電、鴻海、永齡基金會及裕利醫藥已簽訂「銷售協議」，將向裕利醫藥銷售1000萬劑輝瑞/BNT的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

路透社報導，熟悉協商內情的人士說，首批疫苗預料最早9月即可出貨，但目前還不清楚交貨數量。

復星醫藥董事長吳以芳昨天在聲明表示，「很高興看到這款由復星醫藥和BioNTech共同開發的疫苗能為台灣的疫情防控發揮積極作用。」

路透報導，復星同時引述德國生技公司BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Sahin）的話說，他們「很高興能為台灣民眾供應由歐洲工廠生產的疫苗」。

然而，路透在今天的更新報導中表示德國方面並沒有評論，且復星也把引述吳沙忻談話的聲明自微信帳號中刪除。

復星並未立即回覆路透社記者，他們為何刪除上述評論。

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