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新北65歲以上長者預約疫苗首日 半小時已破4.3萬人
新北65歲以上長者預約疫苗今日開跑，新北研考會指出，今日一開機半小時就有4.3萬人預約成功，直到上午10時已經超過5.6萬人，系統一切順暢，呼籲符合資格的民眾踴躍預約。
新北市昨日宣布，今日起開放開放65歲以上、原住民55歲以上預約莫德納疫苗，民眾可在今日上午8時至晚間8時、明日上午8時至下午5時上網預約，並有31處中大型接種站及29區衛生所供選擇，另外還有35家醫療院所可至醫院網站預約、232家合約診所可電話預約。另外，今明兩日也是67歲以上、原住民57歲以上民眾的接種日。
研考會指出今日上午8時預約系統開放後一切順利，開機30分鐘，即超過4.3萬人預約成功，直到上午10時已經超過5.6萬人，民眾之後可在14日及15日進行接種，呼籲符合資格的民眾踴躍上網預約，若碰到困難亦可撥打區公所專線，或請區公所、里長及里幹事就近協助。
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