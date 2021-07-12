快訊

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

台中太平透天民宅火警 9住戶順利救出1女還抱著愛犬

BNT買到了！ 進貨數量、時程 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中下午2時對外說明疫情相關事宜。記者楊雅棠／攝影
指揮官陳時中下午2時對外說明疫情相關事宜。記者楊雅棠／攝影

上海復星醫藥公司昨晚公告，復星實業分別與台積電、鴻海／永齡基金會及裕利醫藥簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗；鴻海集團創辦人郭台銘凌晨也發文證實，並表示欣慰給大眾交代。疫苗後續到貨時程、冷鏈設備支出等備受外界關注，指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明相關事宜。

上海復星醫藥昨晚雖公告已簽訂銷售協議，並初步擬定供應計畫，但交易執行還受制於我國的使用獲批、捐贈完成等條件，且疫苗供應進度受疫苗生產、供應鏈能力等因素影響，尚存在不確定性。

因此BNT疫苗確切的到貨數量及時程，備受關注。若該疫苗順利到貨，陳時中昨天表示，不排除給12歲以下青少年接種。

另，今天是微解封前夕，然而政策模糊又標準不一，且各地政府與指揮中心不同調，民眾「霧煞煞」。相關政策是否有近一步調整，也是外界關注焦點。

新冠疫苗

延伸閱讀

買到疫苗了！郭台銘半夜臉書有感發文「先好好睡一覺」

郭台銘深夜強調北京未干涉：努力催促疫苗到貨時間和數量

Garmin員工染疫掀北桃爭論 鄭文燦：北市資訊錯了

百貨員工確診僅匡列9人 陳時中：案少可精準疫調

相關新聞

嘉義警打AZ後不適 下半身多處血栓手術2次仍危急

嘉義市警局保安隊吳姓小隊長6月19日注射AZ疫苗後出現發燒、腳麻症狀，之後因下半身多發性血栓，轉診台中榮民總醫院緊急手術...

鴻海、台積電捐贈原廠BNT疫苗 行政院1130說明

鴻海（永齡基金會）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗。行政院政委兼發言人羅秉成將於11時30分舉行記者會，...

台積電捐贈500萬劑疫苗 金額不超過1.75億美元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（12）日一早公告，該公司將捐贈500萬劑BNT給行政院衛生福利部疾病管制署，作為防疫用...

鴻海永齡將以不超過約50億元 購買500萬劑疫苗

鴻海（2317）今（12）日公告表示，本公司與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈五百萬

BNT買到了！ 進貨數量、時程 指揮中心下午2時說明

上海復星醫藥公司昨晚公告，復星實業分別與台積電、鴻海／永齡基金會及裕利醫藥簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗...

郭台銘釋買疫苗心情 臉書7.6萬人按讚、連徐若瑄也留言

鴻海（2317）（永齡）與台積電（2330）已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗，鴻海（2317）集團創辦人郭台銘在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。