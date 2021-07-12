BNT買到了！ 進貨數量、時程 指揮中心下午2時說明
上海復星醫藥公司昨晚公告，復星實業分別與台積電、鴻海／永齡基金會及裕利醫藥簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑BNT疫苗；鴻海集團創辦人郭台銘凌晨也發文證實，並表示欣慰給大眾交代。疫苗後續到貨時程、冷鏈設備支出等備受外界關注，指揮中心下午2時舉行記者會，將由指揮官陳時中對外說明相關事宜。
上海復星醫藥昨晚雖公告已簽訂銷售協議，並初步擬定供應計畫，但交易執行還受制於我國的使用獲批、捐贈完成等條件，且疫苗供應進度受疫苗生產、供應鏈能力等因素影響，尚存在不確定性。
因此BNT疫苗確切的到貨數量及時程，備受關注。若該疫苗順利到貨，陳時中昨天表示，不排除給12歲以下青少年接種。
另，今天是微解封前夕，然而政策模糊又標準不一，且各地政府與指揮中心不同調，民眾「霧煞煞」。相關政策是否有近一步調整，也是外界關注焦點。
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