台積電、鴻海永齡採購BNT疫苗何時抵台？誰優先施打？ 盤點六大問題

上海復星醫藥、德國BioNTech和台積電、鴻海集團旗下永齡基金基會於9日晚間共同參與洽商合約，商定了各500萬劑輝瑞BNT疫苗的採購案，因後續仍需商議部分執行細節，11日晚上上海復興正式公告此疫苗採購案消息，合計共引進1000萬劑疫苗到台灣，並以民間捐贈的方式交由我政府。聯合新聞網替大家整理相關問題，更了解此次合購資訊。

Q1：採購數量和價格？

本次合購的1000萬劑輝瑞BNT疫苗，價格約落在每劑30美元（約840元台幣），再加上冷鏈倉儲費用，價格會上升至31美元（約868元台幣）至34美元（約952元台幣）。

台積電12日公告，本次疫苗捐贈金額不超過等值約1.75億美元（約新台幣47億），包含疫苗採購、必要的冷鏈物流及處理服務與保險等。

Q2：來台後怎麼保存？

疫苗出貨後將由德國原廠直送台灣，並由台灣唯一擁有-70˚C以下冷凍倉儲設備的裕利醫藥負責保存，一次可存放300萬劑疫苗。

Q3：疫苗最快何時抵台？

目前疫苗僅上海復星有現貨，德國原廠直送的疫苗必須逐批生產，還需要6至8週的靜置、抽樣時間，第一批抵台時間預計最快是9月底。

Q4：誰最適合施打輝瑞BNT疫苗？

輝瑞BNT疫苗是目前唯一可施打在12歲以上學童的疫苗，所以陳時中也表示，指揮中心會考量將輝瑞BNT疫苗先給12到18歲的學生施打。

Q5：劑瓶標籤是否重製？

在這批疫苗中，上海復星的「復必泰」標籤將不會出現在任何劑瓶上，由德國原廠進入台灣的輝瑞BNT疫苗將會另製標籤，其費用也包含在本次採購總額裡。郭台銘12日於臉書表示，此次洽購期間未有大陸北京當局的任何指導或干涉，強調採購行為歸諸商業談判本質。

Q6：是否有潛在風險？

關於潛在風險，上海復星的公告中指出，疫苗雖談定由德國直送，但業績仍屬於復星，並非與德國方直接交易，加上還存在一些不確定因素，因此其尚未預估這個交易將會帶來多少業績及獲利。

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