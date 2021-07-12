疫苗施打意願預約首批今截單！哪些類別能登記、不想接種AZ怎麼辦 懶人包一次看
「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」啟用後，截至昨日(11日)下午5點，已經有245萬人完成意願填寫，今天(12日)下午5點將進行首輪截單，成功者將在13日-15日收到簡訊，最快16日開始接種，不過前3輪只有AZ疫苗，聯合新聞網替大家整理了相關問題，替大家解答供參。
Q1：目前開放到哪個類別登記施打？
開放50歲以上、18歲以上第九類施打對象，為具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者。並無特別年齡上限，100歲以上的也有人來登記。
Q2：施打的疫苗為何？
16日起開始施打的前三梯次應該都會是AZ疫苗，若沒勾選AZ，可能要到第四輪或以後才有機會接種到。
Q3：什麼時候開始施打疫苗？
登記後13-15日將陸續以簡訊通知，有收到簡訊符合資格的民眾才能進行預約，最快將於16日接種，這批登記的民眾只有勾選AZ疫苗才會收到簡訊。
Q4：如果想改打AZ疫苗可以嗎？
若之前登記未勾選AZ疫苗，11、12日可以考慮去編輯修改為勾選AZ，如此才有機會於12日後，於13日至15日期間收到來自1922發送的簡訊，提醒完成預約。
Q5：意願截止時間為何？
50歲以上、18歲以上第九類施打對象，盡速今天(12日)下午5時前上網登記意願。該平台將今天(12日)下午5時前進行第一輪結算、收單，意指在該時間點以前，有在系統先勾選AZ者，接著才會進入可能收到通知預約資格的簡訊，若有登記過的，紀錄都會保留下去。
Q6：各縣市也有推出自己的疫苗預約平台，現在中央也有推，該依哪為主？
16日前都用地方縣市為主，16日後原則上以中央系統為主。
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