BNT疫苗有望到貨 ACIP提議國內開放青少年施打

中央社 / 台北11日電
輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的新冠肺炎疫苗。 圖／路透社資料照
輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的新冠肺炎疫苗。 圖／路透社資料照

輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的新冠肺炎疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，將保留BNT疫苗供學生接種，ACIP臨時會議也拋出該議題，為開放青少年接種做準備。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗需求增加，民間協助採購，鴻海/永齡基金會、台積電及慈濟都為購買BNT疫苗積極協商，慈濟更多次喊話，選擇採購BNT疫苗，主因是該疫苗是唯一12歲以上青少年可打的，學生急需返校學習，力拚開學前進口第一批疫苗。

BNT疫苗有望抵台，中央流行疫情指揮中心是否「超前部署」將青少年納入公費新冠肺炎疫苗接種對象，陳時中今天下午記者會中表示，相信距離BNT疫苗到貨還有一點時間，以現有實證，僅有BNT疫苗可供學生施打，「一定會保留給學生打。」

今天舉行的衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）臨時會議，ACIP委員、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成以臨時動議，提出開放12歲以上青少年接種BNT疫苗議題。

黃玉成告訴中央社記者今天在會議中提到，若BNT疫苗可於暑假到貨，剛好可搭上9月開學潮，希望先提案至ACIP，以利未來開放青少年接種。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，開放青少年接種細節，如未來分批或統一開放國高中生接種，將待BNT疫苗抵台前完成規範。

雖然BNT疫苗現階段規劃僅供12歲以上青少年接種，12歲以下兒童仍無疫苗可用，但哥哥、姊姊們若能盡快接種，就能避免從學校帶病毒回家，傳染弟弟、妹妹，也是阻斷傳播方式之一。李秉穎肯定此觀點，但強調要等到確定買到BNT疫苗才能更全方位討論接種策略。

新冠疫苗

延伸閱讀

僅澎湖開放餐飲內用 陳時中：尊重地方審慎判斷

相關新聞

新華社批民進黨「勉強同意」台積電、鴻海洽購案

上海復星今晚宣布向台積電、鴻海簽協議，銷售1000萬劑疫苗。大陸官媒新華社晚間報導該則消息，報導再度強調，上海復星擁有m...

疫苗手臂吸附金屬？ 專家斥無稽之談、學者指「要科學驗證才服人」

外媒報導有民眾在接種疫苗後，手臂竟然能產生磁力吸附起湯匙、叉子，還取了個「疫苗手臂」的稱呼。感染科專家斥為「無稽」，但卻...

打完疫苗有磁力手臂？ 專家：疫苗可能激發身體潛能

打完疫苗，手臂竟然變得有磁力？儘管中央疫情指揮中心公開澄清，認為與疫苗無關，但新北、南投都紛傳民眾打完疫苗後手臂可以吸鐵...

上海復星宣布：向台積電、鴻海簽協議 銷售1000萬劑疫苗

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）簽訂...

BNT疫苗有望到貨 ACIP提議國內開放青少年施打

輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的新冠肺炎疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，將保留BNT疫苗供學生接種，A...

「疫苗手臂」能吸鐵器？ 醫師紛闢謠直呼：不可能

外媒與國內媒體紛紛報導，接種疫苗後產生磁力，引發關注。但醫師都認為「不可能產生磁力」，違背學理，也沒有相關文獻可以證實。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。