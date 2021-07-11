BNT疫苗有望到貨 ACIP提議國內開放青少年施打

輝瑞BNT疫苗是目前唯一可供12歲以上青少年接種的新冠肺炎疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示，將保留BNT疫苗供學生接種，ACIP臨時會議也拋出該議題，為開放青少年接種做準備。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗需求增加，民間協助採購，鴻海/永齡基金會、台積電及慈濟都為購買BNT疫苗積極協商，慈濟更多次喊話，選擇採購BNT疫苗，主因是該疫苗是唯一12歲以上青少年可打的，學生急需返校學習，力拚開學前進口第一批疫苗。

BNT疫苗有望抵台，中央流行疫情指揮中心是否「超前部署」將青少年納入公費新冠肺炎疫苗接種對象，陳時中今天下午記者會中表示，相信距離BNT疫苗到貨還有一點時間，以現有實證，僅有BNT疫苗可供學生施打，「一定會保留給學生打。」

今天舉行的衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）臨時會議，ACIP委員、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成以臨時動議，提出開放12歲以上青少年接種BNT疫苗議題。

黃玉成告訴中央社記者今天在會議中提到，若BNT疫苗可於暑假到貨，剛好可搭上9月開學潮，希望先提案至ACIP，以利未來開放青少年接種。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎說，開放青少年接種細節，如未來分批或統一開放國高中生接種，將待BNT疫苗抵台前完成規範。

雖然BNT疫苗現階段規劃僅供12歲以上青少年接種，12歲以下兒童仍無疫苗可用，但哥哥、姊姊們若能盡快接種，就能避免從學校帶病毒回家，傳染弟弟、妹妹，也是阻斷傳播方式之一。李秉穎肯定此觀點，但強調要等到確定買到BNT疫苗才能更全方位討論接種策略。

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