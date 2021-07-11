快訊

萬芳醫院3確診 染疫外籍看護原來是非法逃逸移工

退休教授失聯12日喪命 生前翻越山頭逾1公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海、台積電買的BNT疫苗 生產包裝預計要8周

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
據傳鴻海（永齡）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗。圖／歐新社資料照
據傳鴻海（永齡）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗。圖／歐新社資料照

台積電鴻海傳出以每劑31元至34美元間採購BNT疫苗，黨政高層指出，上周就已知他們先跟上海復星簽草約，再跟BNT簽，簽完約後還要正式合約，再下訂單，錢付了之後才會生產、包裝，這些過程預計要8周，算一算10月能來就不錯了，但目前看來都很樂觀，百分之百從德國原廠來。

該名高層指出，當初談的價格就是每劑30元，但加上稅金、冷鏈等，可能會更高，目前仍在交涉，是否明天就會對外發布公告，還待確認。

新冠疫苗 上海 台積電 鴻海

延伸閱讀

鴻海、台積電買BNT疫苗每劑30美元 10月德國直送台灣

採購BNT疫苗 鴻海、台積電：正進行簽約法定程序

傳聞復星已與台積電、鴻海及永齡 正式簽訂疫苗銷售協議

相關新聞

北市長者接種率六都倒數第二 蔡炳坤：排名不合理

全國各地陸續安排長者接種疫苗，但北市議員林穎孟指出，北市75歲以上長者接種率為51.29％，低於全國平均值55.51％，...

鴻海、台積電買BNT疫苗每劑30美元 10月德國直送台灣

據傳鴻海（永齡）與台積電已與代理商上海復星簽約購買德製BNT疫苗，鴻海與台積電今天發出的聲明指出，簽約當事人有多方，正在...

鴻海、台積電買的BNT疫苗 生產包裝預計要8周

台積電、鴻海傳出以每劑31元至34美元間採購BNT疫苗，黨政高層指出，上周就已知他們先跟上海復星簽草約，再跟BNT簽，簽...

疫情下 謝長廷：有合格的疫苗就快打

駐日代表謝長廷今天在臉書（Facebook）呼籲：「有合格的疫苗就快打。」有關日本轉讓給台灣的阿斯特捷利康（AZ）疫苗風...

清潔員工作量暴增 高捷盼納疫苗施打行列

疫情衝擊，高雄捷運載客量銳減逾8成，美麗島捷運站周末人潮稀少，車站內空蕩蕩，工作人員比旅客還多。各交通場站的防疫清消工作...

疫苗涵蓋率逾14％ 16日起預約接種以中央系統為主

指揮中心統計，昨天有12.5萬人次接種新冠肺炎疫苗，疫苗涵蓋率逾14%。行政院政務委員唐鳳今天說，16日起各地疫苗預約施...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。