鴻海、台積電買的BNT疫苗 生產包裝預計要8周

台積電、鴻海傳出以每劑31元至34美元間採購BNT疫苗，黨政高層指出，上周就已知他們先跟上海復星簽草約，再跟BNT簽，簽完約後還要正式合約，再下訂單，錢付了之後才會生產、包裝，這些過程預計要8周，算一算10月能來就不錯了，但目前看來都很樂觀，百分之百從德國原廠來。

該名高層指出，當初談的價格就是每劑30元，但加上稅金、冷鏈等，可能會更高，目前仍在交涉，是否明天就會對外發布公告，還待確認。

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