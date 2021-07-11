疫苗涵蓋率逾14％ 16日起預約接種以中央系統為主

指揮中心統計，昨天有12.5萬人次接種新冠肺炎疫苗，疫苗涵蓋率逾14%。行政院政務委員唐鳳今天說，16日起各地疫苗預約施打，以中央的COVID-19公費疫苗預約系統為主。

中央流行疫情指揮中心統計，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗昨天接種數為12.5萬人次，截至目前全台已有348.2萬人次接種，疫苗接種人口涵蓋率達14.56%。

新冠肺炎疫苗大規模接種持續推行，唐鳳設計COVID-19公費疫苗預約系統，開放第9類高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病患，以及50歲以上民眾登記。

但部分縣市已有疫苗預約系統，媒體提問是否會合併或重複登記，唐鳳今天在疫情記者會上回應，COVID-19公費疫苗預約系統登記預約者，最快16日開打，在此之前各縣市可用任何方式預約，16日起換軌後，原則上以中央的系統為主。

媒體提問，有民眾患慢性肝病或屬BMI值大於30的肥胖者，卻因近期沒有就醫或未列為主診斷，而無法預約施打疫苗。

指揮中心指揮官陳時中回應，第9類對象界定是從去年元旦至今年5月31日曾有就醫紀錄，且疾病列在主診斷者，以此認定是因為這段時間若未就醫，顯示病程穩定，染疫後重症或死亡風險增高的可能性相對低。

此外，民間企業與團體採購輝瑞BNT疫苗，冷鏈要求較高，陳時中說，台灣冷鏈技術儲備足夠，輝瑞BNT疫苗在攝氏零下70度可保存6個月，在2至8度下，先前只能存放5天，但隨科學證據與時俱進，已可延長到30天，對施打更方便。

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