3類對象保留第2劑莫德納疫苗 陳時中：提高1劑涵蓋率是目標
國內莫德納疫苗到貨330萬劑，目前近半數疫苗已施打，指揮中心指揮官陳時中表示，提高全體第1劑接種率是目標，但會保留第2劑莫德納疫苗給醫護人員、機組人員及孕婦等3類對象。
自5月28日第一批共15萬劑莫德納的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗運抵台灣後，後續又有美國贈送的250萬劑，以及兩批共65萬劑自購莫德納疫苗到貨。根據指揮中心統計，截至9日已接種約136萬劑，接近國內手中莫德納疫苗半數。
各界好奇其餘莫德納疫苗持續供第1劑接種，或是保留為第2劑所用。陳時中今天下午於中央流行疫情指揮中心記者會中表示，現階段傾向讓更多民眾都能至少接種1劑莫德納疫苗。
但陳時中提及，考量部分族群具特殊性，急需完成第2劑接種，如醫護人員、機組人員及孕婦，會讓這些族群在合宜且最短時間內完成接種，其他對象接種策略將依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議。
指揮中心發言人莊人祥說，接種第1劑莫德納疫苗比第1劑AZ疫苗少一點，接種AZ疫苗第1劑發燒機率約為26%，接種莫德納疫苗第1劑約有3%發燒機率，但莫德納疫苗第2劑副作用較高。
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