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永齡、台積電和上海復星簽約？ 王定宇：有人想放話

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇。圖／王定宇辦公室提供

PTT凌晨發布一篇貼文，該貼文的截圖，指新華社報導稱上海復星醫藥已經在9日和永齡基金會及台積電正式簽訂BNT疫苗的銷售協議。民進黨立委王定宇指出，這新聞有趣的地方是，如果回頭過去找新華社，卻找不到這則消息，所以很明顯是有人想放話或者是放某一種訊息，卻又不想負責任，消息是否為真，就尊重鴻海跟台積電的說法。

王定宇說，台灣政府授權給永齡跟台積電，就有三個重點， 第一疫苗必須在德國製造、在德國包裝和疫苗是直接從德國送到台灣，這三個重點，是為了台灣民眾確保疫苗品質，以及符合台灣國內的法規，至於一直是放這類訊息的人到底在想什麼，就信任兩家公司的發言系統去處理 ，至於簽約內容只要這三個原則能夠掌握，也相信作為國際的大型企業，應該都曉得什麼樣的合約不會損及我們國家尊嚴。

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