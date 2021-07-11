聽新聞
test
0:00 / 0:00
永齡、台積電和上海復星簽約？ 王定宇：有人想放話
PTT凌晨發布一篇貼文，該貼文的截圖，指新華社報導稱上海復星醫藥已經在9日和永齡基金會及台積電正式簽訂BNT疫苗的銷售協議。民進黨立委王定宇指出，這新聞有趣的地方是，如果回頭過去找新華社，卻找不到這則消息，所以很明顯是有人想放話或者是放某一種訊息，卻又不想負責任，消息是否為真，就尊重鴻海跟台積電的說法。
王定宇說，台灣政府授權給永齡跟台積電，就有三個重點， 第一疫苗必須在德國製造、在德國包裝和疫苗是直接從德國送到台灣，這三個重點，是為了台灣民眾確保疫苗品質，以及符合台灣國內的法規，至於一直是放這類訊息的人到底在想什麼，就信任兩家公司的發言系統去處理 ，至於簽約內容只要這三個原則能夠掌握，也相信作為國際的大型企業，應該都曉得什麼樣的合約不會損及我們國家尊嚴。
疫情快報
▪【微解封】各縣市「微解封」一次看 全國剩這些地方餐飲可內用
▪【疫苗接種】何時輪到我打疫苗？圖表先看前面八類施打進度
▪【疫情專題】7月10日增31本土、6死 北農新增1例確診
▪【今日疫情懶人卡】北市聯合醫院篩檢驗出1人陽性 三立電視2員工確診
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言