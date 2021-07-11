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傳已和上海復星簽約取得BNT疫苗 鴻海與永齡回應了

有確診足跡 台中新光三越中港店今緊急休館採4防疫措施

採購BNT疫苗 鴻海、台積電：正進行簽約法定程序

中央社 / 台北11日電
外傳上海復星醫藥已於9日與鴻海及台積電正式簽訂BNT162b2（復必泰）疫苗的銷售協議。鴻海與台積電今天發出聲明表示，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。歐新社
外傳上海復星醫藥已於9日與鴻海及台積電正式簽訂BNT162b2（復必泰）疫苗的銷售協議。鴻海與台積電今天發出聲明表示，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。歐新社

外傳上海復星醫藥已於9日與鴻海及台積電正式簽訂BNT162b2（復必泰）疫苗的銷售協議。鴻海與台積電今天發出聲明表示，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。

今天凌晨網路盛傳一則新華社報導，指上海復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂銷售協議，但截至發稿為止，新華社尚未登出這則報導內容。

鴻海與台積電上午分別發出內容一致的聲明指出，簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序，一旦程序完備即對外進行公告。

新冠疫苗

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