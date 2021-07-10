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Covid-19通行證能當疫苗護照？ 陳時中回應了

台南也轉彎「逆時中」 餐廳禁止內用

9日全台逾22萬人次接種疫苗 再創單日新高

中央社 / 台北10日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種速度加快，根據指揮中心最新統計，國內昨天共有22萬人次接種疫苗，再創單日新高。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，昨天國內共有約22萬1100多人次接種疫苗，累計接種約335萬7000人次，疫苗涵蓋率約13.9%。

新冠疫苗 莊人祥

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