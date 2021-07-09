北市府設專案 動物醫師及助理10日接種疫苗

台北市動保處今天表示，10日將針對全市執業動物醫師及其助理規劃接種疫苗專案，共1225人可施打疫苗，其中獸醫師606人，預計當天皆施打完畢。

因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台北市動物保護處指出，許多動物醫院疫情期間仍維持動物緊急醫療，為提高第一線工作人員防疫需求，規劃執業動物醫師及其助理接種疫苗專案。

動保處表示，經統計台北市有257家執業動物醫院，10日將分時段、分流安排動物醫師及其助理接種疫苗，共1225人，由台北市立關渡醫院協助，施打疫苗地點在關渡國中，至於接種地點、日期皆已通知執業動物醫院，預計當天施打完畢。

動保處指出，飼主帶寵物至動物醫院就醫，獸醫師問診時，需與飼主近距離溝通，為安定寵物情緒，飼主也要在旁協助，為顧及飼主、獸醫師及動物健康，獸醫師及其助理應優先接種疫苗，降低染疫及傳播風險。

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