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疫苗第八類打到哪？六都新北打最多、高雄墊底 全台接種率一次看

聯合新聞網 / 綜合報導
衛福部疾管署公布第八類優先接種族群「65至74歲長者」的施打狀況，整體接種率達25.8％。示意圖／聯合報系資料照
衛福部疾管署公布第八類優先接種族群「65至74歲長者」的施打狀況，整體接種率達25.8％。示意圖／聯合報系資料照

指揮中心宣布13日起將適度鬆綁防疫規範，允許部分場所在有條件下重新開放，雖然疫情有所趨緩，許多民眾仍擔心疫苗涵蓋率不足的狀況下，疫情隨時有再度爆發的風險。而目前國內正加速施打第一至八類優先接種對象，衛福部疾管署今日也公布了第八類別「65至74歲長者」的各縣市施打狀況，整體接種率達25.8％。

包含政府親自採購及美日捐贈，台灣目前到手的疫苗總計約702萬劑，根據疾管署統計，截至8日為止，全台累計接種人數突破306萬人，包含施打AZ疫苗約198萬人，以及施打莫德納疫苗約113萬人，整體的接種人口涵蓋率為13.03％。

第八類自1日開打 一週接種逾65萬人

目前能夠接種疫苗的對象，僅開放優先族群的第一至八類，疾管署今公布了近期開始接種的第八類65至74歲長者狀況，總計已施打約65萬人，接種率為25.8％；其中，接種率前五名的縣市分別為連江縣、澎湖縣、金門縣、新竹市、屏東縣；接種人數則以新北市最多，一共打了逾11萬人，其次依序臺北市、桃園市、臺中市及高雄市。

以人口較密集的六都來看，接種率由高至低為桃園市、臺中市、臺北市、新北市、臺南市，先前曾喊話「打完的先領、不用等速度慢的縣市」的高雄市，則意外排在最後；而六都接種人數排行則為新北市、臺北市、桃園市、臺中市、高雄市、臺南市。

疾管署統計各縣市第八類別族群接種新冠疫苗的狀況。
疾管署統計各縣市第八類別族群接種新冠疫苗的狀況。

此外，值得注意的是，全台第八類施打率最低的縣市為新竹縣，接種率僅8.5％，新竹縣長楊文科今說明，地方政府今收到獲配約1萬劑莫德納疫苗的通知，將於10日上午開放民眾網路預約，並從11日起針對65至68歲民眾展開大量接種。

至於第九類「18至64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者」，以及第十類「50至64歲成人」，指揮中心日前展開施打意願調查，目前已有超過200萬人登記，最快將於16日開始施打。

新冠疫苗

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