挑疫苗心態談什麼解封？ 醫師籲：盡快開放讓年輕人施打

雖然國內陸續有疫苗進入，但因數量仍舊不多，日前僅開放給長者預約施打日本捐贈的AZ疫苗，然而接種後，有些人因此引起不良反應，導致民眾接種疫苗的意願降低。今（9）日台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇對此在臉書發文，強調「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打到！」

陳昶宇醫師在臉書以「如果老人不想打疫苗就不要擋路，請指揮中心盡快開放讓年輕人打到」為題發出重話表示，「真的是被氣到要講難聽的話了」，指出目前台灣疫苗到貨總計704萬，只打掉290萬劑，75歲以上長者55.7%，65-74歲13.1%，目前速度要打快50天才打得完。

根據7月8日資料指出，COVID-19疫苗接種208,564人次，其中AZ接種5,814人次（第1劑接種3,098人次，第2劑接種2,716人次），Moderna 接種 202,750人次（第1劑接種198,502人次，第2劑接種4,248人次）。截至目前為止，累計接種約312萬人次，其中AZ接種約198萬人次，Moderna 接種約113萬人次，疫苗接種人口涵蓋率約13.03%。

而指揮中心指揮官陳時中6日就曾表示，目前現有的疫苗可給予大部分高齡與具風險人員施打，加上AZ疫苗也還有剩餘，之後會盡快開放青壯年族群接種，疫苗「沒道理放在那裡等。」

陳昶宇再指出，「一堆網路謠言污名化AZ，等莫德納打完後，換AZ施打速度還會更慢，這種等疫苗挑疫苗心態還來談什麼解封，我也是笑了，老人不想打就給年輕人打吧，都說了這麼多AZ的好處，講殘酷點，最終還是得交給自然法則來做族群淘汰。」

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