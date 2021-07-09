單日逾20.8萬人次接種疫苗創新高 涵蓋率破13%

新冠肺炎疫苗接種再加速，根據疫情指揮中心最新統計，昨天全台共有20.8萬人次接種疫苗，創開打以來單日新高，累計312萬人次接種，疫苗涵蓋率高達13%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中公布最新疫苗接種狀況，強調目前已到貨的疫苗約700萬劑，還有2批、約170萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗正在進行檢驗封緘。

另外，針對高雄市長陳其邁呼籲中央針對疫苗接種速度快的縣市，應優先配發疫苗。

指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗配送當然會根據施打效率來做微調，但基本上各縣市的量還是照中央原本擬定的分配方式來配送，不過允諾微調速度可加快，打完可趕快配下去，這沒問題。

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