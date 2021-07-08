基市府：75歲以上長者疫苗施打率 躍升全國第一
基隆市政府今晚表示，根據最新統計資料，基隆75歲以上長者新冠肺炎疫苗施打率將近81.05%，暫時躍升全國第一。
基隆市政府指出，基隆市75歲以上老人有2萬3487人，至昨天為止的相關最新統計資料，已有1萬0399名75歲以上老人接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，另有8637名75歲以上長者接種莫德納（Moderna）疫苗，施打率近81.05%，微幅領先桃園市80.74%，暫時躍升為全國第一。
市府表示，基隆的長者施打率突破8成，實屬不易，現階段雖疫情趨緩，還是呼籲可接種者趕快施打疫苗，這才是三級警戒降級解封關鍵。
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