調查局：積極爭取疫苗 外勤一線人員已可接種

調查局今天表示，積極報請法務部轉請指揮中心將同仁納入疫苗接種，日前已針對外勤第一線人員造冊報送法務部，外勤第一線人員昨天起已開始辦理疫苗接種。

法務部調查局新聞稿指出，調查官具司法警察官身分，且依國家情報工作法規定，調查局視同情報機關，因此調查局不僅是司法調查機關，也是國安團隊成員，應屬疫苗接種分類第7類「維持國家安全社會及社會機能正常運作者」。

調查局表示，中央流行疫情指揮中心6月9日公布新的新冠肺炎疫苗接種分類，其中第3類「高接觸風險工作者」、第7類「維持國家安全社會及社會機能正常運作者」需報指揮中心同意。

新聞稿指出，調查局6月15日敘明理由，函陳法務部轉指揮中心，建請將所有同仁列入第7順序，而負責偵辦案件的同仁若未接種疫苗，將暴露於染疫風險，因此特別建議列入第3順序優先接種。

調查局表示，6月28日接獲法務部通知，因疫苗數量有限，因此先以外勤單位同仁列為優先接種順序，並造冊報送法務部；7月2日法務部通知暫緩接種疫苗，因此就外勤第一線人員重行造冊報送法務部，7月6日接獲通知，外勤第一線人員得於昨天開始辦理疫苗接種。

調查局指出，除積極報請法務部轉指揮中心建請將同仁納入疫苗接種，平日也以最嚴謹的態度進行各項防疫措施，本次疫苗接種侷限部分外勤第一線同仁，對於尚未接種疫苗的同仁，仍將依指揮中心指示依序申請疫苗接種列冊。

針對媒體報導調查局擔心輿論而重新造冊，還自砍接種名單，調查局則表示，報導內容與事實不符。

商品推薦