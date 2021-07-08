113萬日助台AZ疫苗 食藥署拚「七天放行」

新冠肺炎疫情之下，疫苗相當重要，也是各界關注焦點，台灣目前到貨的採購疫苗加上美、日捐贈的疫苗共有701.66萬劑，各縣市也陸續實施疫苗接種，截至7日的統計，全台累積接種人數達289萬9,997人次，接種人口涵蓋率約11.45%，已達一成...

2021-07-08 15:47