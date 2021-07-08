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113萬日助台AZ疫苗 食藥署拚「七天放行」

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
日本提供給台灣的第二批113萬劑AZ疫苗下午由日本航空公司運抵桃園國際機場，地勤人員將冷凍櫃卸下。記者鄭超文／攝影
日本提供給台灣的第二批113萬劑AZ疫苗下午由日本航空公司運抵桃園國際機場，地勤人員將冷凍櫃卸下。記者鄭超文／攝影

日本捐台第二批AZ疫苗113萬劑，於今天下午二時許抵台，衛福部食藥署傍晚已完成冷鏈查核與樣品抽取。指揮中心指揮官陳時中表示，將力拚七天完成檢驗封緘。

食藥署研檢組科長許家銓表示，不確定這批疫苗到期日期，還需確認。

此次日本捐贈的AZ疫苗共兩批、113萬2980劑，已派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批疫苗各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。並在現地封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗。

若經審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書，後續完成此兩批共113萬1780劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

食藥署稍後表示，兩批疫苗效期分別為今年9月27日及9月30日。

新冠疫苗 食藥署 陳時中

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