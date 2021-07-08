彰化莫德納疫苗接種 開放75歲以上長者預約
彰化縣長王惠美今天指出，縣內85歲以上長輩接種新冠肺炎疫苗比例，距離6成的目標還有一段距離，縣內仍有7000多劑莫德納疫苗，開放給75歲以上長輩前往醫療院所登記接種疫苗。
彰化縣疫情災害應變中心今天下午召開記者會，彰化縣長王惠美、彰化縣衛生局長葉彥伯出席記者會，王惠美指出，彰化縣今天零確診，縣內5月13日至今累積確診人數為265人。
王惠美說，彰化縣今天雖然零確診，不過彰化縣內85歲以上長者接種疫苗比例距離6成的目標還有一段距離，而縣內還有7434劑莫德納疫苗，從即日起開放75歲以上長者以及65到69歲領有重大傷病卡的民眾，可在縣內的醫療院所預約接種疫苗。
葉彥伯則說，接下來不管微解封的措施怎麼執行，防範疫情最好的措施就是打疫苗，他要呼籲50歲到64歲的民眾前往公費疫苗預約平台，上網做意願登記。
葉彥伯解釋，這一批莫德納疫苗打完之後，中央會依照上網登記的民眾人數，依人數撥發疫苗給地方政府，民眾會收到簡訊通知前往指定的場所接種疫苗，縣內的戶政事務所以及里辦公室，也會協助不會上網的民眾做意願登記。
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