台灣AZ疫苗來自印度？ 經查是「美國原液」

網路上近日傳出「日本給台灣的疫苗，是歐盟不願驗證的印度AZ疫苗」的消息，經過查證後顯示，該批疫苗其實是「美國原液」分裝，並非由印度進口，傳言汙名化AZ。另外，此則訊息也指出歐盟「拒發印度生產的AZ的使用許可」是對的，但世界衛生組織（WHO）有批准此款疫苗，且AZ並不會退出全球市場。

台AZ為印度貨？

網路上有訊息傳出（原文節錄）：「歐盟今天拒發『印度生產的AZ』 的使用許可！因為歐盟說印度版的AZ疫苗和牛津的原版不同！台灣老年人打AZ一個多星期來已死了274人，指揮中心說不出個所以然來，只說老年人打AZ，利大於弊（除非死了？）」

另外又提到，「（日本送台灣的AZ是印度的『原汁』，然後到日本分裝，再運來台灣！美國的佛奇博士說，2022年（明年）美國將永久停止使AZ（其實，美國和日本目前根本沒人打AZ）澳洲接種率只有5%，但澳洲說AZ將在今年10月退出全球市場！而台灣訂了1000萬劑，還眼巴巴的希望趕快送來！」

係美國原液分裝

但經過本報查證後發現，日本送來台灣的AZ疫苗是美國原液在日本分裝後送到台灣，並非是從印度進口的AZ疫苗。而歐盟雖然拒發印度生產的AZ疫苗（Covidshield）使用許可，但世界衛生組織（WHO）已批准此款疫苗，並對部分國家拒絕在疫苗護照上使用這款疫苗表示遺憾。

而歐盟藥品管理局也指出，「即使製作條件只存有些微差別，都可能導致最終產品出現不小差異；而歐盟法規要求，在許可程序方面，製作場地和生產程序都必須納入評估和批准。若收到Covishield的上市許可申請，或Vaxzevria（AZ疫苗）獲准製造場地所做的任何變動獲得批准，我們會再就此事溝通。」

AZ施打最廣

根據統計，而在各國研發的疫苗中，AZ疫苗是最被廣泛使用的疫苗，目前有3/4已開打疫苗的國家地區，使用AZ疫苗。日本也將於近日針對60歲以上老人施打AZ疫苗，澳洲也有對外採購AZ疫苗5380劑；美國雖尚未通過AZ疫苗的緊急授權許可，但也是AZ疫苗的主要生產國。

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