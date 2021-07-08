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台中快打站變慢打站？ 盧秀燕：打氣仍旺

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
地方診所反映前往快打站長者比率低，盧秀燕認為後續年齡較低長者打氣仍旺。（photo by 台中市政府新聞局）
地方診所反映前往快打站長者比率低，盧秀燕認為後續年齡較低長者打氣仍旺。（photo by 台中市政府新聞局）

「沒有疫苗時天天喊著要疫苗，有了疫苗卻不敢打？」台中宏光診所配合政府支援快打站的施打，卻發現75歲以上族群前往快打站的施打率不到3成，診所何鐘德醫師懷疑，受到施打後死亡案例影響，仍有許多長者不敢打疫苗，他建議應儘速開放給年齡層低的族群施打。但市長盧秀燕對近兩日的打氣感到滿意。

大甲宏光診所醫護人員上周末支援快打站為75歲以上長者施打疾苗，表單上共有1300多人，衛生局提供了900劑疫苗，但上午依表單施打約3成，下午則僅不到3成施打。市府提供了龐大的人力物力建置快打站，但施打率偏低，疫苗多數還要交回去，讓何鐘德擔心施打率如此低，不知何時能夠達到免疫網？

他建議，很多年輕人想打卻打不到，這些人是社會最有生產力的一群，且上有父母、下有小孩，負擔沉重經濟壓力；而不來打的長者應該不會再來打，也是自己選擇放棄權利，市府應該加速下降年齡層施打的速度與方式，否則快打站快成了慢打站了。

不過他在接受本報電話採訪時，對於後續市府擴大專案施打範圍，他表示已有改善施打率。加上「施打年齡層降低，或許慢性病患者比例較少，心理安全感較高，後續前來快打站的施打率已提高。」他也期望，即使有慢性病，經過醫師評估後，只要狀況維持穩定，仍可安心施打。但最後還是由患者自行決定。

對於單一診所的反映，台中市衛生局疾管科長湯澡瑛提出數據指出，今、明兩天施打70-74歲長者，前來施打者還算踴躍；統計台中市75歲以上長者，共有13萬多人，施打者7萬餘人，施打率57.16%，施打比例居六都第三，桃園約有7成，高雄約6成，分居一、二名。

施澡瑛認為，大甲單一快打站的數據，可能受到地緣性關係影響施打率。衛生局會依據民政局所提供施打名單，提供約5成左右的疫苗給各施打站，有的施打站較踴躍，有些則人氣較弱，來人多的疫苗若不足，會調用來人少的快打站疫苗。依據過去流感疫苗施打率約5成的數據看，5成7的比率已較高。

台中市長盧秀燕下午召開疫情指揮中心記者會時表示，依據她上午前往視察快打站的情況，打氣很好，昨天7日快打站加各醫療院所共施打4.2萬多人；其中，70-74歲長者施打2.4萬多人，施打率約5成6。8日統計至中午，70-74歲打了2萬餘人，此年齡層約打了5成4。

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