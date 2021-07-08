振興醫院醫護怨沒疫苗 北市府：會提供

台北市振興醫院違規替連戰夫婦打疫苗，引發「特權」爭議，傳出醫護也被波及、無疫苗可打。副市長蔡炳坤今天表示，會提供醫護所需疫苗。

振興醫院6月12日被爆出違規替前副總統連戰夫婦施打「人道疫苗」，還有8名志工施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），遭台北市政府開罰新台幣30萬元，並被撤疫苗合約醫療院所資格。

傳出有醫護表示，北市府因此風波不再發疫苗給振興，連醫護人員都沒得打、繼續在高風險環境下工作。

副市長蔡炳坤在下午疫情記者會表示，振興醫院因疫苗爭議被排除在長者接種行列之外，但不影響醫院本身運作，醫護所需的疫苗，市府會提供。

此外，媒體提問一到三類人員、以及醫護人員同住者造冊接種進度。

蔡炳坤指出，不管是AZ還是莫德納，北市府都密切關注第二劑的數量、接種人數等，隨時補充；而醫護同住家屬部分都有跟中央建議過，希望盡快同意施打，只要中央有明確指示，北市就會盡快納入，讓醫護安心。

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