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高市疫苗使用率六都第一 陳其邁籲先打完先領

中央社 / 高雄8日電

高雄疫苗使用率達六都之冠，市長陳其邁今天建議中央，在各縣市疫苗總額不變下，按人口年齡別匡出額度，先打完縣市先領疫苗，否則「速度快等速度慢的同學不太好」。

高雄市政府下午召開新冠肺炎應變會議，陳其邁會後主持記者會，宣布高雄市今天無新增本土病例，並說明高雄市疫苗施打規劃及防疫動態。

陳其邁指出，高雄市分成診所、應變醫院、社區接種站三方面施打疫苗，希望在短時間內提高覆蓋率。他也表示，由於每縣市施打疫苗速度不一樣，這個階段高雄「已經跑完在終點，要等後面跑慢的人」，導致增加疫苗覆蓋率有時間差，對疫苗調度、施打速度無法再加快。

陳其邁建議中央，疫苗按人口年齡別總數匡出額度，看哪縣市先達標，第二階段疫苗就先給跑得快的同學，快速照年齡打下去。他指出，致死率、重症率都跟年齡別有關，希望長輩施打速度加快，各縣市按公式算出的疫苗總額不變，以先打完先領疫苗，把高市額度盡快打完。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市共有21萬9200人施打AZ疫苗，AZ疫苗使用率達98.5%，是六都之最，高於台北市的93.1%、台中市的97.7%。莫德納疫苗也有10萬5640人接種疫苗，莫德納疫苗使用率達46.2%，也為六都最高，可見市民對疫苗需求及配合度相當殷切。

潘炤穎表示，目前高雄市72歲以上長者共有16萬7433人完成接種，接種率達72.07%，希望在有限的疫苗下，創造最高的疫苗涵蓋率，特別是在高齡族群中，預防傳播率及死亡率。目前公費對象接種人數共33萬5094人，各族群都有相對應的鼓勵接種措施，希望持續拉高接種率。

潘炤穎表示，目前除了高齡長者，孕婦也是目前推動重點對象。他強調，除了戴口罩、維持社交距離等非藥物性管制措施，疫苗接種就是最有效的方式，有效提高疫苗涵蓋率，就能讓民眾儘早回歸常規性生活，所以市府全力投入疫苗施打，設置大型接種站提高接種效率。

新冠疫苗 高雄市 陳其邁

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