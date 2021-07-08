基隆市75歲以上長者疫苗保護覆蓋率73.28% 全國第2名

中央宣布3級警戒延長2周，基隆市林右昌今天下午表示，未來有兩件最重要的工作要做，第一提升疫苗接種率，其次是逐步引導人民安全回到正常生活。在75歲以上長者注射疫苗部分，基隆市接種率達73.28% ，是全國各縣市的第2名。

林右昌表示，想要降級解封，疫苗接種率是重點，因此未來的工作重點就是「疫苗趕快打，趕快去打疫苗」。其次是中央應該滾動檢討，逐步引導，讓人民安全地回到正常的生活，這是政府的責任，也是最重要的工作。

在疫苗施打狀況部分，林右昌說，基隆市75歲以上長者疫苗保護的覆蓋率，已經高達73.28%，遠遠超過全國的平均值55.51%，是全國各縣市第2名。

疾管署公布的數據顯示，75歲以上長者疫苗保護的覆蓋率最高的是桃園市76.55%，基隆73.28%居次，第3名是新竹市70.45%，其他縣市都低於70%。

林右昌表示，基隆長者疫苗施打成果豐碩，特別要謝謝醫護人員、市府同仁，還有里長、議員一起努力，上下合作讓疫苗施打非常順暢，施打率也非常的高。 基隆市長林右昌今天說，基隆75歲以上長者疫苗保護覆蓋率達73.28%，是全國各縣市第2名。圖／取自林右昌臉書直播畫面

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