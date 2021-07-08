基隆市75歲以上長者疫苗保護覆蓋率73.28% 全國第2名
中央宣布3級警戒延長2周，基隆市林右昌今天下午表示，未來有兩件最重要的工作要做，第一提升疫苗接種率，其次是逐步引導人民安全回到正常生活。在75歲以上長者注射疫苗部分，基隆市接種率達73.28% ，是全國各縣市的第2名。
林右昌表示，想要降級解封，疫苗接種率是重點，因此未來的工作重點就是「疫苗趕快打，趕快去打疫苗」。其次是中央應該滾動檢討，逐步引導，讓人民安全地回到正常的生活，這是政府的責任，也是最重要的工作。
在疫苗施打狀況部分，林右昌說，基隆市75歲以上長者疫苗保護的覆蓋率，已經高達73.28%，遠遠超過全國的平均值55.51%，是全國各縣市第2名。
疾管署公布的數據顯示，75歲以上長者疫苗保護的覆蓋率最高的是桃園市76.55%，基隆73.28%居次，第3名是新竹市70.45%，其他縣市都低於70%。
林右昌表示，基隆長者疫苗施打成果豐碩，特別要謝謝醫護人員、市府同仁，還有里長、議員一起努力，上下合作讓疫苗施打非常順暢，施打率也非常的高。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】北市1確診者曾至2市場 與枋山3確診同車者延長隔離
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言