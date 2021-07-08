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高雄疫苗明天施打70到71歲 外籍人士也能接種

聯合報 / 記者王昭月徐白櫻／高雄即時報導
六處大型接種站訊息。圖／高市衛生局提供
六處大型接種站訊息。圖／高市衛生局提供

今天全國確診案例又往下掉，全高市已有21萬9200人施打疫苗，高雄市陳其邁再度感謝日本贈送疫苗，另表示，高雄明天起施打70至71歲長輩，外籍有居留證人士70歲以上人士也可到大型施打站接種疫苗，這批有10萬，明天會打3萬，請大家按時地接種。

高雄市府開防疫記者會，陳其邁指出，今天全國18例、高雄零案例，台北12例、新北6例，代表雙北存有隱形傳播鏈，其他縣市疫情獲一定控制，5月初至今，疫情趨穩定，雙北還存在小隱性傳播。

陳其邁說，明天起要打70到71歲（原住民55歲起），全市共43站，不在籍者可向區公所連繫，六大接種站免費提車四小時，紅黃線都可臨停，行動不便及孕婦需要計程車可向公所預約。

孕婦部分，接種疫苗種類需洽詢產檢醫師，如對莫德納過敏可選AZ，專家建議孕婦接種莫德納，但疫苗一批批進來，鼓勵孕婦與醫師協商，在本周及下周快接種；高雄早就開放外籍有居留證人士施打疫苗，只要持居留證，70歲以上也可到大型施打站接種。

陳說，明天約3萬多人接種，這批疫苗有10萬劑，大家按時間不會擁擠，大型接種站會安排彩蛋，明天來就知道內容。

陳其邁說，今天又收到日本友人滿滿心意，感謝日本在台灣困難時，給予最大溫暖支持，高市民會永遠記在心裡，

衛生局簡任技正潘炤穎表示，六都疫苗使用率來看，高雄接種21萬9200人、達98.5％，高市75歲以上接種比率七成、72歲以上近八成。

社區接種站訊息。圖／高市衛生局提供
社區接種站訊息。圖／高市衛生局提供
社區接種站訊息可詢問各地區公所。圖／高市衛生局提供
社區接種站訊息可詢問各地區公所。圖／高市衛生局提供

新冠疫苗 陳其邁 高雄市

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