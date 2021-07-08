第二批日捐AZ疫苗113萬劑抵台 將開放50歲以上施打
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，第二批日捐AZ疫苗113萬劑下午已運抵台灣，陳時中表示，該批疫苗力拚7天內完成檢驗封緘，將開放50歲以上施打。
日本政府繼6月4日提供台灣約124萬劑AstraZeneca新冠肺炎疫苗，第二批日捐113萬劑AZ疫苗今天下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行檢驗封緘。
陳時中下午在指揮中心記者會中表示，該批113萬劑日本捐贈的AZ疫苗會努力在7天內完成檢驗封緘，但不排除時序延後可能性，更透露這批日捐疫苗預計會開放第9類的重大傷病者及第10類的50至64歲民眾接種，將透過行政院政委唐鳳規劃新冠肺炎疫苗預約平台進行預約。
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