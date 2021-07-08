竹縣再獲中央配發莫德納疫苗 規畫65至68歲長者接種

新竹縣今0確診，縣長楊文科表示，因中央疫苗提前到貨，新竹縣施打規畫也提前，除已規畫好的69至74歲長者外，65至68歲長者將採大量接種方式進行。

新竹縣確診仍維持108例，住院治療中51人，康復出院50人，死亡則由6人增為7人，新增死亡為案14403，是B醫療機構80多歲的男性住民，有長期慢性病史。

楊文科表示，明天中央將再配發一批莫德納疫苗，供新竹縣65歲以上長者接種，這次因疫苗提前到貨，縣府也提早安排65至68歲長者接種，由於65至68歲的人口數約有2萬1500人，為讓民眾快速接種，竹縣將採取大量接種方式進行，待中央提供明確疫苗數量，縣府就會立即公布詳細的規劃內容。

另外，明天起72至74歲長者開始接種疫苗，69至71歲長者則是12日開始，這兩部分都已製發通知單並送達，請長輩們依照通知單日期和時間，到指定地點接種疫苗。萬一未能按照日期前往施打，補打的長輩請先電話預約詢問，供接種單位妥適安排。

針對竹東B長照機構的監控，楊文科指出，昨天已針對機構進行全面性人員採檢，採檢39人均為陰性，解除隔離。另外，7月10日縣府衛生局將聘請東元醫院感染科醫師林玉春，前往機構內確認感染控制作業，新收住民及探病探視仍須暫停至9月1日。

楊文科也說，隨著撥配疫苗逐步到位，接種疫苗對象的歲數會繼續往下調整，新竹縣施打疫苗的規劃也將滾動式調整，目前已經符合資格的長輩和鄉親們，請務必把握時間盡快接種，盡快提加強自我防護力，也協助讓新竹縣整體疫苗覆蓋率盡速提升。 新竹縣新冠肺炎疫情現況。圖／新竹縣政府提供

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