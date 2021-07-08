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日本贈台第2批AZ疫苗 運抵桃園國際機場
日本援贈的第2批、約113萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，由日本航空於今天下午2時19分運抵桃園國際機場，這是日本繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗後再度援助台灣。
總統蔡英文6日在社群網站臉書（Facebook）表示，繼上次124萬劑AZ疫苗，感謝日本再次提供疫苗，成為對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情最堅實力量。
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