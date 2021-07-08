日本贈台第2批AZ疫苗 運抵桃園國際機場

各縣市陸續施打新冠肺炎疫苗，日前日本與美國捐贈疫苗給台灣，今（8）日又有一批日本援贈的113萬劑AZ疫苗抵台。有外媒記者發現台大醫院設立的疫苗接種站，打卡豎板上意外出現新亮點，在推特上直呼「這很台灣」

2021-07-08 10:49