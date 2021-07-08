西螺920名市場相關從業人員打疫苗 業者：終於安心點了
雲林縣西螺蔬菜產區及果菜市場相關從業人員約有6千多人，因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，西螺鎮公所按序分3梯次造冊，安排從業人員陸續至雲林基督教醫院完成疫苗接種，第1波920人今天開始施打；另中央撥配雲林縣的第2批莫德納疫苗，明天上午同步於縣內20處快打站開打，以72至74歲長者為主。
西螺農產品批發市場是國內最大產地蔬果交易市場，交易量占全台三分之一，每日出入人數多，西螺鎮長鄭玲惠表示，上月北農爆發群聚案後，公所隨即造冊送審，此次施打對象包含果菜市場內工作人員、攤商、盤商、貨運司機共920人，預計7月13日完成施打作業。
鄭玲惠指出，第2波對象有通路承銷商、相關業務人員及農民共2491人，造冊後已於本月6日送審，等候疫苗撥補下來後即可展開施打作業；另第3波對象供銷人、承銷人等3千多人目前造冊中，並由立法委員劉建國向中央爭取疫苗施打。
程姓蔬果貨運業者說，司機員是高度勤務的工作，接觸單位及對象不乏有高風險族群，大家都認為有打疫苗會比較安心。
鄭玲惠說，疫情雖然趨緩，但防疫不能鬆懈，相關場所仍維持定時清消及管制，尤其果菜市場實施單一出入口和實聯制管制，要求所有人員量體溫、酒精手部消毒及戴口罩，早晚全場環境消毒及周日休市日加強大消毒等，盼藉嚴格落實將風險降到最低。
中央撥配雲林縣第2批莫德納疫苗2萬4500劑，將於明天在縣內各快打站展開第5波施打，施打年齡由各鄉鎮市公所彈性下修，並主動通知符合資格民眾到站施打。
縣府表示，其中斗六市於12、13日加開4場次，為符合資格者施打莫德納及AZ疫苗，採網路預約登記制，現已額滿，預約成功者務必依約前往雲林國中快打站施打。
縣府指出，雲林縣公私立幼兒園教職員約1700人，此為專案對象也將在明天展開施打，另孕婦接種則視疫苗撥補情形，請專責醫院不定期加開「孕婦疫苗專責門診」，孕婦可至台大雲林分院、若瑟醫院及中國醫藥大學北港附設醫院預約。
另符合第1類至8類公費接種對象，可洽詢縣內46家47點COVID-19疫苗接種合約醫療院所，年滿55歲以上原住民請洽各鄉鎮市衛生所。
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