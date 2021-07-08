西螺920名市場相關從業人員打疫苗 業者：終於安心點了

雲林縣西螺蔬菜產區及果菜市場相關從業人員約有6千多人，因應台北批發市場及環南市場群聚染疫事件，西螺鎮公所按序分3梯次造冊，安排從業人員陸續至雲林基督教醫院完成疫苗接種，第1波920人今天開始施打；另中央撥配雲林縣的第2批莫德納疫苗，明天上午同步於縣內20處快打站開打，以72至74歲長者為主。

西螺農產品批發市場是國內最大產地蔬果交易市場，交易量占全台三分之一，每日出入人數多，西螺鎮長鄭玲惠表示，上月北農爆發群聚案後，公所隨即造冊送審，此次施打對象包含果菜市場內工作人員、攤商、盤商、貨運司機共920人，預計7月13日完成施打作業。

鄭玲惠指出，第2波對象有通路承銷商、相關業務人員及農民共2491人，造冊後已於本月6日送審，等候疫苗撥補下來後即可展開施打作業；另第3波對象供銷人、承銷人等3千多人目前造冊中，並由立法委員劉建國向中央爭取疫苗施打。

程姓蔬果貨運業者說，司機員是高度勤務的工作，接觸單位及對象不乏有高風險族群，大家都認為有打疫苗會比較安心。

鄭玲惠說，疫情雖然趨緩，但防疫不能鬆懈，相關場所仍維持定時清消及管制，尤其果菜市場實施單一出入口和實聯制管制，要求所有人員量體溫、酒精手部消毒及戴口罩，早晚全場環境消毒及周日休市日加強大消毒等，盼藉嚴格落實將風險降到最低。

中央撥配雲林縣第2批莫德納疫苗2萬4500劑，將於明天在縣內各快打站展開第5波施打，施打年齡由各鄉鎮市公所彈性下修，並主動通知符合資格民眾到站施打。

縣府表示，其中斗六市於12、13日加開4場次，為符合資格者施打莫德納及AZ疫苗，採網路預約登記制，現已額滿，預約成功者務必依約前往雲林國中快打站施打。

縣府指出，雲林縣公私立幼兒園教職員約1700人，此為專案對象也將在明天展開施打，另孕婦接種則視疫苗撥補情形，請專責醫院不定期加開「孕婦疫苗專責門診」，孕婦可至台大雲林分院、若瑟醫院及中國醫藥大學北港附設醫院預約。

另符合第1類至8類公費接種對象，可洽詢縣內46家47點COVID-19疫苗接種合約醫療院所，年滿55歲以上原住民請洽各鄉鎮市衛生所。 雲林縣西螺鎮公所按序安排果菜市場相關從業人員分3梯次造冊施打疫苗，第1波920人今天起在雲林基督教醫院施打。記者陳苡葳／攝影 西螺鎮長鄭玲惠（右）今天到雲林基督教醫院關心果菜市場相關從業人員首波疫苗施打狀況。記者陳苡葳／攝影 雲林縣西螺鎮公所按序安排果菜市場相關從業人員分3梯次造冊施打疫苗，第1波920人今天起在雲林基督教醫院施打。記者陳苡葳／攝影 中央撥配雲林縣的第2批莫德納疫苗，明天上午同步於縣內20處快打站開打。圖／雲林縣政府提供 中央撥配雲林縣的第2批莫德納疫苗，明天上午同步於縣內20處快打站開打。圖／雲林縣政府提供

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