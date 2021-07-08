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竹市第7類人員陸續接種 幼教人員明天馬偕打疫苗

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天替4183名69歲長輩、589名70歲以上不在籍長輩接種莫德納疫苗，並陸續替第7類人員安排接種。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天替4183名69歲長輩、589名70歲以上不在籍長輩接種莫德納疫苗，並陸續替第7類人員安排接種。圖／新竹市政府提供

新竹市政府今天替4183名69歲長輩、589名70歲以上不在籍長輩接種莫德納疫苗，早上施打率77.8％，創下長輩接種疫苗以來單日最高報到率。市府指出，本周起竹市第七類人員也陸續通知於竹市各大醫院接種，包含竹市163所公私立幼兒園所、68家托嬰中心等共2438名幼教人員、托育人員，新竹果菜市場、農產運銷公司共1051人。

市長林智堅表示，累積至今上午為止，全市已5萬3491人接種，全人口覆蓋率今天將達12%，預計到7月底，共可為超過12萬人完成接種，達到全市25%以上覆蓋率。市府預計下周就會完成65歲以上長輩接種，屆時全市覆蓋率可達到約15%。

新竹市出生率高，14歲以下的兒童占總人口數18%，為幼教、托育人員安排疫苗施打，也盼能藉此強化兒童防疫網，林智堅說，本周先替68家托嬰中心共486名托育人員施打疫苗，明天起在新竹馬偕醫院，將替163所公私立幼兒園所與7所兒童課後照顧服務中心共1952位幼教人員施打疫苗。

另，第7類包含新竹農產運銷公司相關人員由中央造冊通知，共1051人分10個梯次在台大新竹醫院施打，第7類還有266名中華郵政外勤人員、168名竹市空軍基地國軍已在昨天完成接種，市府提醒第7類人員須帶身分證、健保卡、e-mail通知單（列印或手機截圖皆可）按約定時間到指定醫院報到，尚未接種的教師將於第二次造冊安排施打。

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