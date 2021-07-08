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桃園70歲「較年輕」疫苗輕鬆打 市政府預估施打率7成

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市打疫苗長者較年輕，桃園區大有國中接種長者人數最多，等候接種去化順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，桃園區大有國中接種長者人數最多，等候接種去化順暢。記者曾增勳／攝影

桃園市今天上午展開70歲長者及60歲原住民長者施打莫德納疫苗，桃園、蘆竹、觀音多處社區接種站，因為注射年齡層普遍較前幾天「年輕」，多數行動自如，不少夫妻檔一起接種，搭輪椅長者變少，接種秩序流暢，市政府民政局表示，今天全市70歲年齡層造冊約1萬8000多人，估計施打率預估可達7成。

桃園區大有國中接種站今天排定12里長者900多人接種，接種長者是幾天來最多，桃園區汴洲里長楊鑫坤與巡守隊志工前往服務，指引愛心計程車、開車長者進入，劉姓男子稱許施打很快，等候時間短。楊鑫坤說，接種站排程流暢、長者搭乘計程車注射方便。大有國中代理校長陳新文說，該接種站今天人最多，因為長者行動自如，施打率預估7成。

蘆竹區南崁高中、大竹國中及觀音區觀音高中接種站，也是接種長者人群去化很快，10時過後種長者就減少很多，觀音高中甚至只有部分零星長者接種，觀音區估計施打率6成多，蘆竹區長蔡志揚說，蘆竹2個接種站造冊接種約1300多人，因為南崁新增2個診所可接種疫苗，消化蘆竹、龜山交界幾個里人潮，接種站施打率約6、7成。

桃園市打疫苗長者較年輕，蘆竹區南崁高中接種長者等候接種順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，蘆竹區南崁高中接種長者等候接種順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，蘆竹區南崁高中接種長者等候接種順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，蘆竹區南崁高中接種長者等候接種順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，桃園區大有國中接種長者人數最多，等候接種去化順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，桃園區大有國中接種長者人數最多，等候接種去化順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，觀音區南崁高中接種長者接種順暢。記者曾增勳／攝影
桃園市打疫苗長者較年輕，觀音區南崁高中接種長者接種順暢。記者曾增勳／攝影

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