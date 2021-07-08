聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市68歲長者今預約接種 已有超過4萬人完成登記
台北市開放開放68歲以上長者、55歲以上原民長者，不限設籍網路預約接種莫德納疫苗，預約時間為今明兩天上午8時至下午5時，接種時間為7月11日至13日，截至中午12時止，已有40314人成功預約登記。
根據北市府統計，今早8時開放網路預約登記，才開放15分鐘，已有25553人完成預約，占總預約量63050的40.5%；截至中午12時，已有40314完成預約。
北市府表示，今明兩天辦理68歲以上長者疫苗預約，同時8日至10日也為48597名70歲已上長者，於北市253個接種點施打疫苗。
台北市副市長蔡炳坤表示，7月7日上午8時預約網站新增線上取消功能，在頁面上輸入身分證字號、手機，以及簡述取消事由，就能取消預約。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】北市1確診者曾至2市場 與枋山3確診同車者延長隔離
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言