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北市68歲長者今預約接種 已有超過4萬人完成登記

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市今開放68歲以上長者網路疫苗預約，截至中午12時已有40314人登記。聯合報系資料照
北市今開放68歲以上長者網路疫苗預約，截至中午12時已有40314人登記。聯合報系資料照

台北市開放開放68歲以上長者、55歲以上原民長者，不限設籍網路預約接種莫德納疫苗，預約時間為今明兩天上午8時至下午5時，接種時間為7月11日至13日，截至中午12時止，已有40314人成功預約登記。

根據北市府統計，今早8時開放網路預約登記，才開放15分鐘，已有25553人完成預約，占總預約量63050的40.5%；截至中午12時，已有40314完成預約。

北市府表示，今明兩天辦理68歲以上長者疫苗預約，同時8日至10日也為48597名70歲已上長者，於北市253個接種點施打疫苗。

台北市副市長蔡炳坤表示，7月7日上午8時預約網站新增線上取消功能，在頁面上輸入身分證字號、手機，以及簡述取消事由，就能取消預約。

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