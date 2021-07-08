柯文哲稱沒告知北市疫苗預約系統 唐鳳：北市開過2次會

台北市長柯文哲昨與媒體人趙少康一同直播。柯文哲爆料，行政院政委唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統。對此，唐鳳今反擊說，曾開過3次會議，其中台北市同仁有出席過其中2場；她也說，確實在7月4日與柯文哲提到疫苗登記預約系統，並告知各縣市的情況不大一樣。

柯文哲昨表示，周日有跟唐鳳視訊，他問唐鳳若疫苗預約系統要上，為什麼不一早就上？唐鳳透露跟很多縣市討論，65歲以下再上線，他聽了反問「你跟很多縣市討論過？可是台北市你從來沒有跟我們討論過」，結果唐鳳一臉尷尬，「我說好啦好啦！我不為難你啦！我知道你技術人員，不是搞政治的」。

行政院今舉行院會，原訂會後記者會的出席名單中並無唐鳳，但她最後意外現身。被媒體問及柯文哲的質疑，唐鳳澄清，在整個6月的工作會議上面，非常多的地方政府，包括資訊局、衛生局等相關的同仁，都提出對疫苗登記預約系統，能夠再精進的見解。

唐鳳表示，地方政府的想法，開發團隊也都盡可能的放在正式運行的全國系統裡。她並表示，就她所知，在6月10日、6月17日、6月25日的相關會議中，地方政府的同仁都有受到邀請，台北市也有出席其中兩場。

唐鳳也說，她是在7月4日上午，有跟柯文哲提到這套系統；柯文哲確實有說，應該要早一些推出來才對，但她回答，在75歲以上的長輩，每一個縣市的狀態，確實是不一樣。唐鳳表示，這是那時候具體的一個對話。

至於各地方政府已有自行研發相關疫苗預約系統，中央系統是否與地方做介接？唐鳳表示，當中央流行疫情指揮中心開放到九類、十類民眾施打疫苗的時候，基本上以中央的系統為主。

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