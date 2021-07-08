台中AZ第二劑預約超搶手！1人搶到「差1天」打不到飲恨

中央撥補台中的第二劑AZ疫苗陸續到貨，開放4家專責醫院提供接種AZ疫苗滿10周的民眾預約接種第二劑；中國醫藥大學附設醫院今天說，昨起連三天分別開放150劑、150劑、100劑預約接種，預約踴躍，已全數額滿，其中有1人因「差一天」滿十周，不符資格，重新開放預約遞補；中央陸續撥補疫苗，請符合施打資格的民眾，請隨時注意醫院官網線上預約系統。

台中市衛生局提出AZ第二劑施打「四點提醒」，一、至少間隔10周以上。疾管署6月26日公布，AZ疫苗在10周至第12周後施打效益最佳；二、欲施打第二劑AZ疫苗的民眾攜帶黃卡；三、勿混打莫德納疫苗；四、可至台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院及童綜合醫院預約。

市民反映，AZ第二劑不一定要回原接種醫院接種，加上針劑不多，醫院開放預約很快額滿，搶不到預約名額。台中市政府說明，第二劑AZ疫苗將陸續到貨，市府會視疫苗到貨量，提供滿10周欲接種第二劑AZ疫苗的民眾施打，完善大台中防護網。

中國醫藥大學附設醫院說明，民眾接種AZ第二劑要符合第一劑接種後滿十周，或滿8周未滿十周有出國需求者請檢附機票影本，其中有1名預約成功者因「差一天」滿十周，不符資格，重新開放預約遞補；中央陸續撥補疫苗，請符合施打資格的民眾，請隨時注意醫院官網線上預約系統。

衛生局說明，AZ第二劑疫苗到貨1800劑，除配送14家專責醫院提供各院施打第一劑已滿10周以上的員工外，另請4家專責醫院台中榮總、中國附醫、中山醫及童綜合醫院對外開診，提供滿10周以上欲施打第二劑AZ疫苗的民眾施打。另一批AZ第二劑疫苗預計將於7月13日到貨4100劑，屆時會視疫苗到貨量，請專責醫院適時開放門診提供第二劑疫苗服務。 AZ疫苗陸續到貨。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

商品推薦