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柯嗆公布總統府打疫苗名單 高虹安：中央政府應公開透明
近期綠營猛攻特權疫苗議題，台北市長柯文哲昨接受中廣董事長趙少康專訪表示，手上有總統府打疫苗名單，民進黨不要太過分，不然到時候做個表對外公布。對此民眾黨立委高虹安表示，總統府跟中央機關確實將部分疫苗數量掛在北市，施打對象只有中央知道，希望中央政府盡量公開透明。
高虹安說，全台灣疫苗患寡又患不均，誰先打、誰後打、分配給誰等問題爭論不休，也挑起族群對立、南北對立，「希望政府疫苗到貨率盡速提升，不然這問題只會無限循環」。
另對於柯文哲說，環南市場開會是中央設計「請君入甕」的局，高虹安表示，當天的直播大家都看得到，有沒有請君入甕是個人感受，誰去那邊噴口水或是說都是北市防疫不力，大家都可以透過直播畫面看到，在地自治會長的心聲也表達很清楚。
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