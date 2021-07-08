台中市長盧秀燕巡視快打站　教室裡獲得民眾掌聲

台中市疫情平穩，已連續多日零確診，市府把握機會趕緊加強疫苗接種。市長盧秀燕重視快打站是否做好為民服務，今天上午二度到人口眾多的東山高中快打站視察民眾排隊動線，她到教室裡關心施打情形時，還受到市民掌聲感謝。

台中市昨天展開70歲以上市民的疫苗接種，盧秀燕昨天上午到設在東山高中的快打站巡視時，有市民抱怨等候時間過久，流程中還有部分地點會曬到太陽。盧秀燕當場指示進行改進後，今天上午再次前往視察。

負責快打站的民政局人員今已替快打站加多報到接待的人手，並重新規畫動線和加開提供民眾休息的教室，並在一報到後就可以取得號碼報，讓市民可以安心等候，並等工作人員通知施打。

盧秀燕沿著動線向市民問候，經過休息教室時還特別入內向市民詢問「這樣有舒適嗎？」獲得許多市民給予掌聲，還有人當面稱讚「做得很好」，還有位長者稱讚說，通知單有里鄰長送到，讓他們不必麻煩去預約，因為他們年紀大了，操作電腦很不方便，謝謝市長考慮到這一點。

盧秀燕說，這波莫德納疫苗接種的速度很快，市民接種意願很高；因為中央65到75歲只配了5成，在市民踴躍接種下，市府開放的70歲以上民眾可能會不夠打，但若有多餘劑量，會立即再往下面的年齡去打。 台中市長盧秀燕（左）今二度前往東山高中快打站視察，她講話時，民眾給予掌聲。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕（中立）今二度前往東山高中快打站視察，並詢問市民「這樣有舒適嗎？」。記者黃寅／攝影

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