快訊

衛福部：考量社區風險建議三級再延長 CECC下午宣布

一顆雞蛋能做10劑新冠疫苗！這實驗室的台灣人 要加速全球施打

台中市長盧秀燕巡視快打站　教室裡獲得民眾掌聲

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕（右）今二度前往東山高中快打站視察，了解民眾排隊接種情形。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（右）今二度前往東山高中快打站視察，了解民眾排隊接種情形。記者黃寅／攝影

台中市疫情平穩，已連續多日零確診，市府把握機會趕緊加強疫苗接種。市長盧秀燕重視快打站是否做好為民服務，今天上午二度到人口眾多的東山高中快打站視察民眾排隊動線，她到教室裡關心施打情形時，還受到市民掌聲感謝。

台中市昨天展開70歲以上市民的疫苗接種，盧秀燕昨天上午到設在東山高中的快打站巡視時，有市民抱怨等候時間過久，流程中還有部分地點會曬到太陽。盧秀燕當場指示進行改進後，今天上午再次前往視察。

負責快打站的民政局人員今已替快打站加多報到接待的人手，並重新規畫動線和加開提供民眾休息的教室，並在一報到後就可以取得號碼報，讓市民可以安心等候，並等工作人員通知施打。

盧秀燕沿著動線向市民問候，經過休息教室時還特別入內向市民詢問「這樣有舒適嗎？」獲得許多市民給予掌聲，還有人當面稱讚「做得很好」，還有位長者稱讚說，通知單有里鄰長送到，讓他們不必麻煩去預約，因為他們年紀大了，操作電腦很不方便，謝謝市長考慮到這一點。

盧秀燕說，這波莫德納疫苗接種的速度很快，市民接種意願很高；因為中央65到75歲只配了5成，在市民踴躍接種下，市府開放的70歲以上民眾可能會不夠打，但若有多餘劑量，會立即再往下面的年齡去打。

台中市長盧秀燕（左）今二度前往東山高中快打站視察，她講話時，民眾給予掌聲。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）今二度前往東山高中快打站視察，她講話時，民眾給予掌聲。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中立）今二度前往東山高中快打站視察，並詢問市民「這樣有舒適嗎？」。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中立）今二度前往東山高中快打站視察，並詢問市民「這樣有舒適嗎？」。記者黃寅／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

中市開放70歲長者接種疫苗 首日打氣旺

醫籲開放「爽約劑」比殘劑實在 盧秀燕：有剩再說

7月12日如解封 盧秀燕：中市會順時中「微微解」

7月12日後微解封有望 台中擬讓市民有經濟活動

相關新聞

日本第二批AZ疫苗今抵台 陳時中下午2時記者會

我國自購的莫德納疫苗於6月30日到貨第三批，昨天也有62萬劑AZ疫苗抵台，今日本政府提供的第二波疫苗也將抵達台灣。指揮中...

台大醫院疫苗設打卡站出現「亮點」 引英媒記者讚：這很台灣

各縣市陸續施打新冠肺炎疫苗，日前日本與美國捐贈疫苗給台灣，今（8）日又有一批日本援贈的113萬劑AZ疫苗抵台。有外媒記者發現台大醫院設立的疫苗接種站，打卡豎板上意外出現新亮點，在推特上直呼「這很台灣」

比唐鳳疫苗平台更方便？台南推LINE登記打疫苗

由行政院政委唐鳳研發的疫苗預約系統做日開始進行測試，然而在過去一個月以來，台南市政府為求能夠更有效率的讓民眾預約登記，已...

台灣疫苗現況 學者：竟然跟第三世界國家一樣

學界、藝文界、醫藥界今天共同成立「給我疫苗行動聯盟」。東華大學民族系教授施正鋒表示，台灣現在竟然跟第三世界國家埃及、孟加...

柯文哲嗆要公布總統府打疫苗名單 府：禁得起檢驗

台北市長柯文哲昨天接受媒體人趙少康專訪，對中央火力全開。談到綠營最近猛打特權疫苗，他指出，前副總統連戰、前立委丁守中被抓...

台中市長盧秀燕巡視快打站　教室裡獲得民眾掌聲

台中市疫情平穩，已連續多日零確診，市府把握機會趕緊加強疫苗接種。市長盧秀燕重視快打站是否做好為民服務，今天上午二度到人口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。