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什麼時候輪到我打疫苗？ 圖表先看前面八類施打進度
新冠肺炎疫情之下，疫苗相當重要，也是各界關注焦點，台灣目前到貨的採購疫苗加上美、日捐贈的疫苗共有702萬劑，各縣市也陸續實施疫苗接種，截至7日的統計，全台累積接種人數達289萬9,997人次，接種人口涵蓋率約12.12%，已達一成。
日前指揮中心公佈的公費疫苗施打對象分為十類族群，目前第一類至第八類族群仍在陸續施打，第九、十類族群則尚未開放，僅疫苗預約先在金門、馬祖、澎湖試辦。
現有國內疫苗大約702萬，前面八類的估計總數570萬，第九類就有387.5萬，若前八類施打率高，恐怕第九類族群只能打到三成左右，雖然接種率未必會到100%，但疫苗數量也相當緊繃，這數據還未包括第二際施打需求。
從以下的圖表可見前八類族群的疫苗接種率，前四類第一劑接種率很高均達100%，第五的社福照護系統之人員、第六類的75歲長者都超過50%，孕婦跟第七類的維持國家安全及社會機能運作正常者接種率則是10幾％。近期開放的第八類65歲到74歲長者，接種率則也已超過10%。雖然接種率未必能夠達到100%，但如果排在第九類之後施打恐還需一陣子。
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