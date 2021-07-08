跨界發起「給我疫苗行動聯盟」 籲購足符合國際認證的疫苗

國內疫苗不足，造成國人搶打疫苗、打殘劑還被當賽事、出現疫苗特權等亂象。學界、藝文界、社運界、醫界等多位知名人士共同成立「給我疫苗行動聯盟」。聯盟表示，國人生命不該被蔡政府當成本土疫苗賭局的籌碼。要求蔡政府現在就打開疫苗採購的黑箱。立即購足符合國際認證的疫苗。

給我疫苗行動聯盟今天成立。聯盟表示，國人自律才為政府爭取長達一年的時間，可以充分因應疫情衝擊。然而，政府的驕傲自滿，在編列1兆5000億防疫預算的「超前部署」後，竟仍使台灣面臨「疫苗稀缺」、「普篩能量不足」的窘境。

聯盟指出，台灣疫苗施打率極低是「私人利益干預政治、政治干預專業」。當各國政府採購達人口五、六倍WHO認證新冠肺炎疫苗之際，台灣政府卻持續延宕國際疫苗採購，還護航成效未定、二期實驗未包含變種病毒、三期認證方式已遭FDA否決、時程純屬想像的「本土私人疫苗」。

聯盟說，去年10月林全欲購3000萬劑BNT疫苗遭不知名勢力莫名阻斷，不然，台灣應已憑藉高疫苗施打率，避免數百條人命的無端犧牲。相較於新加坡、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓皆開放且鼓勵民間進口疫苗。台灣政府竟對企業界與宗教界捐贈疫苗行動，多有刁難、拖延，甚至表示感到「困擾」。

聯盟指出，認同本土疫苗的重要性。然而，「為了疫苗而犧牲人命」實為本末倒置。「未將變種病毒列入實驗」的本土疫苗更不足以對抗已在台灣肆虐的諸多變種病毒。政府公布「免疫橋接」EUA認證標準，更已遭FDA否決。但是，在本土疫苗尚未完成二期實驗之前，政府緊急下單1000萬劑。

聯盟也說，繼中研院院士陳培哲因「蔡英文介入專業審查」而請辭，政府不尋常地撤換半數國產疫苗審查委員。在蔡總統指示後，各工業區與學校相繼調查「有意施打國產疫苗名單」，在此全民應團結抗疫之際，「BNT是中國勢力、雙北害全台坐牢」等政治操作分化國人、製造仇恨。

聯盟提出七個要求包括：政府立即加購足量國際疫苗；撤除行政障礙，立即開放、授權民間進口國際疫苗；本土疫苗未經國際認證，不得對全民施打；公開本土疫苗審議資訊，讓科學證據決定本土疫苗成敗。公開疫苗接種順序審議資訊，以專業倫理落實分配正義；公開去年致使林全購買疫苗破局的會議紀錄與往來公文；公開造成防疫破口的3+11會議紀錄與決策過程。並號召民眾本周六在車子上綁黃絲帶，開車繞行總統府，進行抗議。繞行時間從下午1時半開始到下午3時半。

給我疫苗行動聯盟共同發起人包括：環運者方儉、王永、洪箱、洪輝祥；工運者毛振飛、毛嘉慶、教授包正豪、吳永毅、施正鋒、徐子軒、徐子軒、陳文輝、陳光興、陳美霞、陳致曉、陳雅萍、黃德北、楊祖珺、蔡建仁、鍾秀梅；文藝界鍾喬、田玉文、吳牧青、范振國、李薇、林深靖、段惠民、舒詩偉、黃志翔 ；律師吳俊達、林石猛、張鈞綸、童文薰；醫藥界林士峰、蘇偉碩、錢建文等人。

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