台中莫德納70歲以上開打第2天！快打站「打氣」不減
台中市首度開放70歲以上長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗今天進入第二天，延續昨天的「打氣」，今天各快打站「打氣」不減。台中市南屯區長林秋萬說，南屯區惠文國小快打站今天也因一早湧入接種者而提早開打，第一小時內有100人接種，較昨天略低一點點，接種率可望突破5成。
林秋萬說明，惠文國小快打站昨天接種率為68%，今天打氣不減，原本是預計8時30分開打，在上午8時已湧入多人等候，經與駐診醫師施勝桓商量，提早開打，現場採日本宇美町式接種法，由醫師施勝桓移動逐一對接種者問診評估後，再接護理師移動逐一施打疫苗。第一小時有100人接種，較昨天略少一點，但打氣仍旺，推估打氣約可破五成。
台中市政府說明，台中75歲以上長者已接種7萬8985人，接種率為57.8%，六都排名第三。昨天起年齡層向下施打，分三天開放70歲到74歲長者共10萬7800人造冊接種，單就昨天通知4萬2605人接種，統計至昨天下午2時，施打人數共2萬7169人，接種率突破56%。
疫情快報
▪【疫情專題】7月6日增本土確診27例、死亡17例
▪【今日疫情懶人卡】華儲確診者一家4口染疫 辦公區897人全採檢
▪【快篩防疫】新冠肺炎家用快篩試劑已上市 價格多少、如何使用一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言