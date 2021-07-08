台中莫德納70歲以上開打第2天！快打站「打氣」不減

台中市首度開放70歲以上長者到疫苗快打站接種莫德納疫苗今天進入第二天，延續昨天的「打氣」，今天各快打站「打氣」不減。台中市南屯區長林秋萬說，南屯區惠文國小快打站今天也因一早湧入接種者而提早開打，第一小時內有100人接種，較昨天略低一點點，接種率可望突破5成。

林秋萬說明，惠文國小快打站昨天接種率為68%，今天打氣不減，原本是預計8時30分開打，在上午8時已湧入多人等候，經與駐診醫師施勝桓商量，提早開打，現場採日本宇美町式接種法，由醫師施勝桓移動逐一對接種者問診評估後，再接護理師移動逐一施打疫苗。第一小時有100人接種，較昨天略少一點，但打氣仍旺，推估打氣約可破五成。

台中市政府說明，台中75歲以上長者已接種7萬8985人，接種率為57.8%，六都排名第三。昨天起年齡層向下施打，分三天開放70歲到74歲長者共10萬7800人造冊接種，單就昨天通知4萬2605人接種，統計至昨天下午2時，施打人數共2萬7169人，接種率突破56%。 台中市70歲以上長者今天到南屯區惠文國小疫苗快打站接種莫德納疫苗，現場採日本宇美町式接種法，長者排排坐等候接種、留觀，打氣不減。記者趙容萱／攝影

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